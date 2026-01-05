Orbán Venezueláról: Megtörtént, van, ahogy van, Magyarországnak ez jó

Újabb kérdés Venezueláról: létezik-e még nemzetközi jog?

Orbán szerint teljesen megváltozott, hogy mit jelent a nemzetközi jog, most már nem szégyellősködve tolják azt félre az érdekelt felek. Mint fogalmazott, a magyar kormány nem akar kialakítani semmilyen globális, erkölcsi álláspontot a történtekkel kapcsolatban.

Megtörtént. Van, ahogy van. Mi azt nézzük, hogy ez Magyarországnak jó vagy rossz. És Magyarországnak ez jó

– jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy minden „narkoállam” bukása örömhír, ő személy szerint egyik elbukásáért sem fog könnyeket hullatni.

Itt tette hozzá, hogy Magyarország nem írta alá azt az állásfoglalást, amit az Európai Unió országai adtak ki a venezuelai beavatkozásról. Leszögezte, nem is terveznek ebben részt venni, nem akarnak közös külpolitikát.