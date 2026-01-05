Orbán: Én ismerem a Tisza vezető gazdaságpolitikusát

fideszkormánykormányinfónemzetközi sajtótájékoztató
2026. 01. 05.
A Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről szól a Mandiner kérdése, illetve hogy Orbán mit üzenne azoknak a szavazóknak, akik szerint ezeket csak a Fidesz találta ki. Orbán nekik azt javasolja, hogy hallgassanak az eszükre. Emlékeztetett, hogy a Tisza vezető gazdaságpolitikusa az ő államtitkára volt évekkel ezelőtt, ismeri a gondolkodásmódját. A miniszterelnöknek állítása szerint semmi kétsége nincs afelől, hogy a Tisza gazdaságpolitikája a brüsszeli elvárások gyűjteménye.

Szerinte pontosan ugyanaz van megint, mint 2022-ben: ellenzéki összefogás újrakalibrálva, és még Bajnai Gordon is beszállt. Az egyetlen jelentős különbség, hogy beesett az orosz–ukrán háború, az európaiak pedig ukrán- és háborúpártiak lettek.

