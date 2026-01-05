magyar pétersajtótájékoztatótisza párt
Magyar Péter nyílt levelet ír Ficónak, azt ígéri, a Tiszának sem csúcsminisztériumai, sem közmédiája nem lesz, ha kormányra jut

Magyar: A Tiszának nem lesz közmédiája

2026. 01. 05.

A Euronews Magyart a közötte és a független média közötti gyakran éles konfliktusokról kérdezte.

A pártelnök szerint az lenne a legrosszabb a független médiának, „ha partnerként, idézőjelesen barátként” kezelné azt. Úgy gondolja, a sajtónak az a feladata, hogy kritizáljon, a hibákat feltárja, de a politikusoknak is joga van ahhoz, hogy elmondják a véleményüket a médiáról. Hozzátette, fontos, hogy megerősödjön a médiaszabadság az országban.

Magyar Péter szerint a mostani közmédia a náci, az észak-koreai vagy az orosz propagandához hasonlíthatóan működik.

A politikus ezután azt mondta, hogy a Tiszának két kormányszóvivője lesz, akik válaszolnak a kérdésekre. A pártnak nem lesz közmédiája, és kormányon nem lesz ráhatásuk arra, hogy a közmédia vezetői hogyan ítélik meg az ott dolgozók munkáját, jelentette ki.

