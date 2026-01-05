kormányorbán viktorsajtótájékoztatóválasztás
Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI
admin Vaskor Máté
2026. 01. 05. 13:08
Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

A nemzetközi jog eddig nem adott semmilyen védelmet Magyarországnak, miért kellene nekünk sajnálnunk, ha valami új jön ehelyett, mondta Orbán Venezuelával összefüggésben.

A kormányfő azt gondolja, hogy az amerikaiak képesek lesznek arra, hogy a venezuelai olajvagyont bevonják a világkereskedelembe, ami azt jelenti, hogy megnő a kínálat, akkor olcsóbb lesz. Ez nekünk lehet jó, tette hozzá.

Az elnöknek abban is bizonyára igaza van, hogy a jövőben a természeti erőforrások feletti befolyás határozza meg a világpolitikát. Halkan jegyzem meg, mintha eddig is lett volna valami ilyesmi azért

– mondta.

