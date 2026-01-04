Jogellenes, de bizonyos mértékben következetes Donald Trump amerikai elnök venezuelai fellépése, mert minden területen hazája érdekeit védi – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke vasárnap a TASZSZ hírügynökségnek.

Szombat reggel egy katonai akció keretében elrabolták a venezuelai elnököt és feleségét. Nicolas Madurót jelenleg New Yorkban tartják fogva, és bíróság elé akarják állítani.

El kell ismerni, hogy Trumptól, magatartásának nyilvánvaló jogellenessége ellenére, bizonyos következetességet nem lehet eltagadni. Csapatával nagyon keményen védi országának nemzeti érdekeit. Mindet: a politikaiakat – Latin-Amerika az USA hátsó udvara -, és gazdaságiakat – adjátok ide nekünk az olajat és a többi természeti kincset!

Medvegyev hozzátette, hogy ezt az álláspontot nem Trump találta ki.

„Samu bácsi fő motivációja mindig egyszerű volt: mások készleteinek megszerzése. Elég csak az aljas, cinikus (Madeleine) Albright asszonyra (volt amerikai külügyminiszterre) gondolni, aki szégyentelenül kijelentette: igazságtalan, hogy Oroszország ilyen gazdagság birtokába jutott. Ezért ezt újra kell osztani. Csakúgy, mint az Ukrajnában található ritkaföldfémeket. Trump éppen ezekre gondolt először” – nyilatkozott a volt elnök és kormányfő.

„A jenkik, akik már létrehoztak egy ilyen precedenst Maduróval (Nicolás Maduro venezuelai elnökkel), megismételhetik mindezt a banderista fattyakkal is”- nyilatkozott Medvegyev azzal az elméleti lehetőséggel kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasítja a Trumppal megkötött ügyletet.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton felhívta Delcy Rodríguez venezuelai alelnököt, akinek kifejezte szolidaritását a venezuelai néppel szemben elkövetett „fegyveres agresszió” ügyében és közölte, hogy Moszkva továbbra is támogatni fogja Caracasnak a nemzeti érdekeket és a szuverenitást védő politikáját. A felek síkraszálltak a további eszkaláció elkerülése és a helyzet tárgyalásos megoldása mellett, valamint kifejezték elkötelezettségüket a kétoldalú átfogó stratégiai partnerség további erősítése mellett.

Az orosz külügyminisztérium a szombat este a Telegram-csatornáján közzétett közleményben sürgette az amerikai vezetéstől Maduro és felesége szabadon bocsátásását, valamint azt, hogy teremtsék meg a feltételeket az Egyesült Államok és Venezuela párbeszédhez.