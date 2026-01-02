Pottyondy Edina: A magyar jobboldal néma és sunnyog, mert ez Moszkva parancsa

A recept mindig ugyanaz: Vegyél egy kisebbséget! Nevezd meg őket minden rossz forrásának! Aztán hirdess önvédelmi háborút ellenük!

Rabold ki őket!

Vedd el a jogaikat! Mert veszélyesek a jövőre, a békére, a gyerekekre, az államra, a kereszténységre, a szocializmusra, az akármire.

Végül engedd, hogy megmentőként a magasba emeljenek!

Ekkor rabold ki azokat, akik ünnepelnek!

– kezdi Pottyondy Edina pénteki Facebook-posztját, amelyben az ellen szólal fel, hogy „a Felvidéken, Európa közepén származási alapon fosztanak ki magyar embereket a 80 éves Beneš-dekrétumok alapján, és azt, aki felemeli a hangját a rasszista jogtiprással szemben, fél év börtönnel fenyegetik”.

Pottyondy szerint ez a működés sem logikájában, sem tartalmában nem különbözik attól, mint amikor Orbán Viktor a melegek gyülekezési jogát vagy az ellenzéki sajtó szólásszabadságát tiporja két lábbal, vagy amikor a román és az ukrán nacionalisták a magyar nyelvhasználatot akarják korlátozni.

A magyar jobboldal néma és sunnyog, mert ez Moszkva parancsa. Csak a szlovák liberálisok vannak a felvidéki magyar kisebbség mellett, és mi, akik ott leszünk január 3-án a szlovák nagykövetség előtt. Nekünk kell szembeállni a jogtiprással, a gyalázattal, a magyarellenes gyűlölettel

– írja Pottyondy, utalva a budapesti szlovák nagykövetség elé szombatra meghirdetett tiltakozásra, amelyre reméli, hogy sokan eljönnek. A tartalomgyártó úgy látja, hogy lassan az Európai Uniónak is fel kell ébrednie, vagy szétesik. „Az a rossz hírem mindenkinek, aki nem szeretne szegénységben és félelemben élni, hogy Európai Unió sincs liberális jogállamok nélkül. Szét fog esni ez a nagy békeprojekt, érdek- és értékközösség, ha következmények nélkül lehet üldözni a Felvidéken a magyarokat, csak azért, mert magyarok.”

A Robert Fico vezette kormánykoalíció december 11-én nyújtotta be azokat a javaslatokat, amelyek bűncselekménnyé nyilvánítják a választásokba való külföldi beavatkozást és a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését. A törvénymódosítást a koalíciós többség még aznap el is fogadta a parlamentben, karácsony előtt pedig Peter Pellegrini szlovák államfő is aláírta.

Magyar Péter ezt követően arról posztolt, hogy kiutasítaná a szlovák nagykövetet a Tisza. Szerinte hiába a felvidéki magyarság tiltakozása, hiába a tüntetések és lemondások, „Orbán Viktor hallgat, és az erdélyi honfitársaink után a felvidékieket is magára hagyja. Sőt, Lázár Jánostól tudjuk, hogy a Fideszben a felvidéki magyarokat szlováknak tartják”.