Személyautó hajtott a sátoraljaújhelyi vonat elé: négy halott, köztük egy 10 éves gyermek

Négy ember meghalt csütörtök délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél, a 37-es út átjárójában – közölte a Mávinform a Facebook-oldalán. Jelezték: várhatóan késő estig nem járnak a vonatok Sárospatak és Sátoraljaújhely között.

A Mávinform tájékoztatása szerint a személygépkocsi a Szerencsről Sátoraljaújhelyre 16:04 órakor elindult személyvonattal ütközött. A baleset idején a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett – tették hozzá.

A vasúttársaság információi szerint a balesetben az autó mind a négy utasa meghalt, a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere a Facebookon közzétett videójában azt mondta, hogy az áldozatok között egy 10 éves gyermek is volt.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, várhatóan késő estig szünetel a vasúti forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között, az utasokat pótlóbuszok szállítják jellemzően Sátoraljaújhely és Sárospatak, esetenként Sátoraljaújhely és Szerencs állomások között – írták. (MTI)