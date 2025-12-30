Meghalt Petrovai László, a XVIII. kerület alpolgármestere

Kedden hajnalban váratlanul elhunyt Petrovai László XVIII. kerületi alpolgármester, közölte a Facebookon Karácsony Gergely.

Petrovai László 59 éves volt.

A főpolgármester megemlékezésében arról írt,

a családját, a lakóhelyét, a hazáját szerető ember volt, akit mindenki viszont szeretett, aki ismerte. 2010-től önkormányzati képviselőként, 2019 óta alpolgármesterként szolgálta a kerületét. A szó legnemesebb értelmében volt politikus. Lokálpatrióta, a helyi közösségét szolgáló ember, aki számára a politika a dolgok emberi léptékének a helyreállításáról szólt, miközben építészként és tanárként is mindent tudott azokról a nagy, globális kihívásokról, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat.

Karácsony hozzátette, „Magyarországnak sok-sok Petrovai Lacira lenne szüksége, a sors most mégis úgy hozta, ezt az egyet is elveszítettük. De elfelejteni soha sem fogjuk. Ég veled, Laci!”

Petrovai a Párbeszéd – A Zöldek Pártja tagja volt. A párt honlapja szerint 1966-ban született Budapesten gépészmérnök apa és magyar-népművelés szakos anya első gyermekeként. Később még egy húga született. Édesanyja erdélyi származású, Kolozsvárott látta meg a napvilágot. Erdélyi identitását büszkén őrizte. Általános iskolába a XX. kerületi Mártírok úti, majd a XVIII. kerületi Kassa utcai iskolába járt.

„2010-ben csatlakozott az LMP-hez, amelynek kerületi listavezetőjeként került be a helyi önkormányzat képviselő-testületébe. Tagja volt a párt Országos Politikai Tanácsának, ám a II. Orbán-kormány politikájára adott válaszokkal egyre kevésbé tudott egyetérteni. 2012-ben tagja lett a párton belüli Párbeszéd Platformnak, amely a demokratikus ellenzéki erők összefogását és ebben az LMP vezető szerepét sürgette. A platform működését a 2013. januári kongresszus döntései értelmetlenné tették, ezért többed magával kilépett a pártból, és alapító tagja lett a Párbeszéd Magyarországért Pártnak” – olvasható életrajzában.

Haláláig a Párbeszéd Magyarországért XVIII. kerületi szervezetét vezette, önkormányzati és szakpolitikai kérdésekkel foglalkozott. A helyi ügyek képviselete mellet országos szinten a zöld- és ökopolitikai kérdések, a döntéshozatali mechanizmusok társadalmasítása, a társadalmi igazságosság és a fenntarthatóság kérdései foglalkoztatták.