Kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvaron

Olvasónk jelezte, hogy kedd reggel 7:40-kor kisiklott egy mozdony Budapesten, a Déli pályaudvaron.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a MÁV-ot, az alábbi tájékoztatást adták az esettel kapcsolatban:

A Déli pályaudvar tárolóvágányain tolatási mozgás közben egy mozdony alacsony sebességgel, műszaki hiba miatt siklott ki. A szerelvény nem szállított utasokat, személyi sérülés nem történt, a baleset az utasforgalomtól elválasztott, üzemi területen történt. A műszaki mentés a vonatforgalom zavarása nélkül zajlik a tárolóvágányokon, ez nem okoz fennakadást a Déli pályaudvar közlekedésben. A visszaemelésig dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését.

Korábban 2024 augusztusában siklott ki egy InterCity a Keletinél, az esetnél a szomszédos vágányon érkező vonat vezetője vészfékezéssel el tudta kerülni az ütközést. Idén szeptemberben is kisiklott egy vonat a váci vonalon, akkor ketten könnyebben megsérültek.