Nemrég lopta a boltból – ismerte el a rendőröknek a férfi, aki mindent vitt Karcagon, ami mozdítható

admin Rugli Tamás
2025. 12. 30. 08:27
Az egyik karcagi áruház dolgozója jelentette be december 28-án a rendőrségen, hogy egy gyanúsan viselkedő férfi tartózkodik az üzletben. A rendőrség keddi közleménye szerint a illető ugyan a hatóságok kiérkezéséig távozott a helyszínről, de az egyenruhások megtalálták a közelben és igazoltatták. Ruházatátvizsgálás során egy csavarhúzószettet találtak nála, amiről a férfi elmondta: nemrég lopta a boltból.

A férfit előállították a Karcagi Rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki. Megállapították, hogy több korábban elkövetett vagyon elleni bűncselekmény is a terhére róható. Nemcsak boltokból, üzletekből lopott, hanem családi házakba is bejutott, és értékeket vitt el, valamint egyszer egy lezáratlan kerékpár látta kárát, hogy a karcagi férfi éppen arra járt.

Összesen 17 rendbeli lopással gyanúsítják a nyomozók. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

