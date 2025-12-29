Országos Bírói Tanács-elnök: Lázárnak nem a bírókra tett megjegyzése volt az egyetlen miniszterhez méltatlan megnyilvánulása

Az elmúlt másfél hétben súlyos kritikák érték a magyar bírói rendszert a Tisza Párt állítólagos adóterveiről szóló Bors-kiadvány terjesztésének megtiltása miatt.

Pecsenye Csaba, az Országos Bírói Tanács elnöke az RTL Híradónak adott exkluzív interjúban reagált többek között Gulyás Gergely kormányszóvivői tájékoztatón elmondott állítására, mely szerint Tisza-szimpatizáns bíró hozhatta meg a Fidesz számára előnytelen döntést.

Pecsenye Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy az ügyben ideiglenes intézkedés történt, ami azt jelenti, hogy az ügyben addig rendelkezésre álló adatok alapján dönti el a bíróság, hogy – mint jelen esetben – egy kiadvány terjesztését megtiltja-e, vagy sem. Ez addig van érvényben, amíg az ügyben végleges döntés nem születik.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy kevesebb kárt idéz elő, ha ideiglenesen megtiltja a terjesztést addig, amíg a végleges döntés meg nem születik, mint hogyha a terjesztés megtörténik, hiszen úgy már már kevés értelme van a végleges döntésnek

– mondta az OBT elnöke.

Pecsenye szerint nem helyes, hogy a törvényhozó, a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás hármasából az egyik hatalmi ág arra biztat, hogy az igazságszolgáltatás döntését ne vegyék figyelembe az állampolgárok.

Ez szerintem nem lehet helyes út.

Az OBT-elnök szerint annak, hogy a kormányzati politikus a tiltás ellenére is reklámozzák a terjesztést, azt eredményezheti, az állampolgárok is felteszik a kérdés, hogy akkor nekik miért kell a számukra nem kedvező döntéseket betartani. Ezért szerinte nagyon óvatosan kell bánni azzal, hogy az egyik hatalmi ág milyen formában kritizálja a másikat, az pedig nem járható út, hogy az állampolgárokat is arra bíztatják, hogy ne hajtsanak végre egy döntést.

Lázár János korábbi megnyilvánulásait is figyelembe véve nem lehet meglepődni, hiszen nem az egyetlen olyan kijelentése, ami megítélésem szerint nem méltó egy miniszterhez

– mondta Pecsenye arra a kérdésre, mit szól Lázár János beszólásához. A közlekedési miniszter karácsony előtt egy Facebook-videójában azt mondta:

Milyen szerencse, hogy a magyar bírók azok függetlenek! Ez azt jelenti, hogy csak a Tiszának nyalnak.

Pecsenye azt azért hozzátette, hogy a bíróságok kritizálása párthovatartozástól független, hiszen korábban, más esetekben az ellenzéki politikusoknak is volt már hasonló megnyilvánulásai.