Nagy Márton szerint a korábbinál jóval több bevétele lett idén a II. kerületnek, ám a polgármester szerint az inflációval nem számolt a miniszter

Reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Őrsi Gergely, Budapest II. kerületi polgármesterének Facebook-bejegyzésére, melyben a városvezető sérelmezte, hogy idén 500 millió forinttal többet von el az állam az önkormányzattól szolidaritási hozzájárulás címén.

A szolidaritási hozzájárulás kapcsán megjelent félrevezető és kisarkított politikai hangulatkeltés helyett a II. kerület esetében is korrekt tájékoztatásra lenne szükség. Azt ugyanis ne felejtsük el, hogy a kormányzati programoknak és intézkedéseknek köszönhetően, a kormány fejlesztéspolitikájának eredményeként a II. kerület helyi iparűzési adóbevétele 2019 óta 7 milliárd forintról 2025-re 12,5 milliárd forint felé emelkedett. Ez mintegy 5,5 milliárd forintos emelkedés.

– írja Nagy Márton, aki szerint a vidék fejlesztéséből a legfejlettebb önkormányzatoknak is ki kellene venni a részüket.

Erre reagált Őrsi Gergely az alábbi költői kérdéssel:

Tisztelt Miniszter Úr! Akkor infláció nem is volt, és az iparűzésiadó-bevételeket sem fagyasztották be, ugye?

Válaszához a polgármester mellékelt egy ábrát is, miszerint 2019-hez képest 63,4 százalékkal lett magasabb az átlagos árszínvonal Magyarországon, így a számítás szerint a Nagy Márton által emlegetett 5,5 milliárd forintos emelkedés túlnyomó része, majd 4,5 milliárd forint kizárólag az inflációnak köszönhető.