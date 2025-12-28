Őrsi Gergelyt szíven ütötte a kormány karácsonyi ajándéka

A kormány karácsonyi ajándéka a II. kerületnek – több mint 4 milliárd forintot vonnak el városrészünktől

– közli vasárnapi Facebook-bejegyzésében a kerület polgármestere.

Őrsi Gergely felhívja a figyelmet arra tényre, hogy ezzel a lépéssel a szolidaritási hozzájárulást Budán 2019 óta a 15-szörösére emelték.

Mindez aktuálisan azt jelenti, hogy újabb mintegy 500 millió forinttal többet vonnak el az önkormányzattól, és a pénzről továbbra sem tudni, hogy melyik országrészben és konkrétan milyen fejlesztésekre költik.

Így viszont mindössze annyi látszik, hogy a II. kerületiek adóforintjait felhasználva a kerülettől elvont forrásokkal tömködik be a központi költségvetésen tátongó lyukakat, aminek következtében a helyi adó nem helyben hasznosul.

Őrsi felidézi, hogy a kormány hivatkozási alapja az: ebből az összegből a szegényebb kistelepüléseket segítik, ám „ezt egyre nehezebb elhinni, hiszen évek óta nem tudhatjuk meg, hol hasznosul például a II. kerületiek szolidaritási hozzájárulása” – zárja bejegyzését a polgármester.