füzérkajatahadházy ákoslázár jános
Belföld

Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához

Lázár János
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 29. 10:21
Lázár János
Mohos Márton / 24.hu

Lázár János 16 éves fiának van egy parasztháza a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Füzérkajatán, az Országos Kéktúra útvonala mentén, állítja Hadházy Ákos hétfő reggel közzétett Facebook-videójában.

A független képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az építési és közlekedési miniszter fia 9 éves volt, amikor a házat vásárolták. Hadházy egyúttal jelezte, hogy a háznál is érdekesebb, hogy a bekötőút kezdetétől a házig egy páréves, tükörsima út vezet, épp úgy, ahogy a batildai kastély esetében. 

Javaslom minden kis falunak, ahová köpedelem rossz, kátyús út vezet, hogy adjanak a Lázár családnak valami kastélyt, vagy legalább egy parasztházat, így garantált, hogy hamarosan megjelennek az útkaparók

– fogalmazott a posztban Hadházy.

Lázár szerény ingatlanvagyona

Lázár egyébként a legfrissebb vagyonyilatkozata szerint két hódmezővásárhelyi szántóval és egy 90 négyzetméteres, Budapest V. kerületi lakással bővítette az eddig 43 tételből álló ingatlanportfolióját Lázár János 2024-ben.

Kapcsolódó
Évtizedek óta nem látott műkincs tűnt föl Lázár János magángyűjteményében
Újabb kimagasló alkotásokat azonosítottunk a Lázár János hódmezővásárhelyi házában készült felvételeken. A miniszter hallgat arról, milyen áron jutott hozzá a remekművekhez, ahogy arról is, eredetiek-e a képek. A vagyonnyilatkozatában mindenesetre egyetlen festményt sem nevesít, holott ötmillió forintos érték felett ezt meg kell tenni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Pogány Judit a gyógyíthatatlan szembetegségéről: Járok injekcióra, próbálkozásból, hogy hátha, de ez csak lassítja a folyamatot
Országos fagyra kell készülni, a héten havazás is jöhet
Négy népbiztost ítéltek halálra, de őket sem végezték ki
Ezek voltak a repülőtéri dolgozó utolsó szavai, aki elkötött egy repülőgépet
Putyin: Ha Ukrajna nem hajlandó a békére, erőszakkal fogjuk megoldani
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik