Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához

Lázár János 16 éves fiának van egy parasztháza a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Füzérkajatán, az Országos Kéktúra útvonala mentén, állítja Hadházy Ákos hétfő reggel közzétett Facebook-videójában.

A független képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az építési és közlekedési miniszter fia 9 éves volt, amikor a házat vásárolták. Hadházy egyúttal jelezte, hogy a háznál is érdekesebb, hogy a bekötőút kezdetétől a házig egy páréves, tükörsima út vezet, épp úgy, ahogy a batildai kastély esetében.

Javaslom minden kis falunak, ahová köpedelem rossz, kátyús út vezet, hogy adjanak a Lázár családnak valami kastélyt, vagy legalább egy parasztházat, így garantált, hogy hamarosan megjelennek az útkaparók

– fogalmazott a posztban Hadházy.

Lázár szerény ingatlanvagyona

Lázár egyébként a legfrissebb vagyonyilatkozata szerint két hódmezővásárhelyi szántóval és egy 90 négyzetméteres, Budapest V. kerületi lakással bővítette az eddig 43 tételből álló ingatlanportfolióját Lázár János 2024-ben.