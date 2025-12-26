Megható történetről számolt be karácsony második napján Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere. „Biztosan sokan hallottak már Zoli bácsiról, aki évek óta egy autóban élt, viszont november óta ő a Hidegkúti horgásztó melletti halászlak új lakója” – fogalmazott a politikus, aki egy közös szelfit is megosztott az idős úrral.

Őrsi a posztban felidézte, hogy Zoli bácsi pár hónappal ezelőtt kereste meg azzal, hogy szeretne végre egy lakásban lakni. Ezért azt találták ki, hogy felajánlják neki, lakjon a horgászóhoz tartozó halászlakban.

Nemrég költözött be a halászlakba, segít a tó, valamint a játszótér környezetében rendet tartani. És bár a halászlak meglehetősen szerény, bízom benne, hogy Zoli bácsi nemcsak a szolgálati helyiségként, hanem otthonként is tekinthet rá. Örülök, hogy találkoztunk karácsonykor is! Kellemes ünnepeket kívánok!

– írta a polgármester.