Orbán Viktor bokszkesztyűt és bokszzsákot küldött egy vácrátóti fiúnak

Orbán Viktor csütörtök este még négy unokájának gyűrűjében posztolt Facebookra, péntek délelőtt viszont már arról készített videót, hogy betartja az ígéretét és bokszkesztyűt, illetve -zsákot küld egy vácrátóti kisfiúnak.
Benett, most ugrik a majom a vízbe, kosárba teszem
– így kezdődik a Rocky zenéjével aláfestett rövid videó, amit a miniszterelnök a Facebookra tett ki és amiben az látható, hogy 17 ezer forintos kesztyű-zsák szettet nézeget a mobilján.
Egy rövid vágás után már arról értesítik Orbánt, hogy megjött a szalmazsák, aki azt kézbe véve megállapítja:
Jól néz ki, kisgyereknek jó. Súly kell hogy legyen, mert egyébként … [érthetetlen].
Ezután a miniszterelnök egy saját fotójával ellátott üdvözlőlapot ír a fiúnak.
Kedves Benett Vácrátóton. Találkozhattunk ott nálatok a házatokban. Akkor beszéltünk a bokszzsákról és a kesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Boldog karácsonyt.