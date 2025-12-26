orbán viktorboksz
Belföld

Orbán Viktor bokszkesztyűt és bokszzsákot küldött egy vácrátóti fiúnak

admin Molnár Dávid
2025. 12. 26. 12:32

Orbán Viktor csütörtök este még négy unokájának gyűrűjében posztolt Facebookra, péntek délelőtt viszont már arról készített videót, hogy betartja az ígéretét és bokszkesztyűt, illetve -zsákot küld egy vácrátóti kisfiúnak.

Benett, most ugrik a majom a vízbe, kosárba teszem

– így kezdődik a Rocky zenéjével aláfestett rövid videó, amit a miniszterelnök a Facebookra tett ki és amiben az látható, hogy 17 ezer forintos kesztyű-zsák szettet nézeget a mobilján.

Egy rövid vágás után már arról értesítik Orbánt, hogy megjött a szalmazsák, aki azt kézbe véve megállapítja:

Jól néz ki, kisgyereknek jó. Súly kell hogy legyen, mert egyébként … [érthetetlen].

Ezután a miniszterelnök egy saját fotójával ellátott üdvözlőlapot ír a fiúnak.

Kedves Benett Vácrátóton. Találkozhattunk ott nálatok a házatokban. Akkor beszéltünk a bokszzsákról és a kesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Boldog karácsonyt.

