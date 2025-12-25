Új év, új én – változtass te is, segítünk megtartani a fogadalmad!

A szilveszterkor tett fogadalmak népszerűsége továbbra sem csökken – legalábbis ez derül ki a Micra-S piackutató évente ismételt, az újévi fogadalmak sikerességét vizsgáló reprezentatív kutatásából. Legutóbbi felmérésük szerint a felnőttek közel harmada tett 2025. január 1-jén valamilyen fogadalmat, ez az arány nagyon hasonló a korábbi évekéhez. Továbbra is az életmód és az egészség területére fókuszáltak legtöbben, de népszerűek a munkával, a párkapcsolattal vagy a káros szenvedéllyel kapcsolatos elhatározások is.

Improvizálás helyett tudatosság

A fiatal felnőttek közel kétharmada (62%) már tett életében újévi fogadalmat – és nem is egyet. Átlagosan három célt is kitűznek, legyen szó szerelemről, pénzügyekről vagy épp az egészségüket érintő kérdésekről. Ők előre terveznek, megbeszélik a barátaikkal, és stratégiát is gyártanak a sikerhez. Nem csak vaktában lövöldöznek: tudják, mit miért csinálnak.

Ezzel szemben az idősebbeknél – különösen 60 éves kor felett – már jóval kevesebb a tudatosság. Ráadásul jellemzően egy hirtelen ötlettől vezérelve, nem pedig alapos átgondolás után vágnak bele az újévi életmódváltásba.

A generációk különbözően készülnek a fogadalmaik betartására, és másban látnak esélyt a sikerre. Az idősebbek inkább a megszokott módszerekben hisznek, a fiatal felnőttek ezzel szemben nem a teljes tiltásban, hanem az okos, átgondolt váltásban látják a lehetőséget. És a kutatás szerint igazuk is van, főleg, ha egy káros szenvedély feladásáról vagy életmódváltásról van szó.

Az ártalomcsökkentés nem divat, hanem stratégia

Minden negyedik válaszadó tett már valaha dohányzással vagy ártalomcsökkentéssel kapcsolatos fogadalmat. Fontos leszögezni, hogy utóbbinak a leszokás a leghatékonyabb módja. A dohányzók csaknem 60 százaléka szerint az alternatív dohányipari technológiák segíthetnek a dohányzással kapcsolatos újévi fogadalmak betartásában, azaz ha a teljes leszokás nem járna sikerrel, az égés nélküli megoldások, mint például a hevítéses technológiák, az e-cigaretta vagy a nikotinpárna, alternatívát jelenthetnek az ártalomcsökkentésben. Ezek a technológiák sem kockázatmentesek, és a nikotintartalmuk miatt függőséget okoznak, azonban használatuk közben nem keletkezik füst, így a hagyományos dohányzáshoz képest csökkenthető a bevitt káros anyagok mennyisége.

A válaszadók szerint a siker kulcsa a megfelelő pillanat (38%), egy átgondolt terv (28%), valamint a családi és baráti támogatás (26%).