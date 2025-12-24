algyőbalesethalálos balesetközlekedés
Belföld

Halálos baleset történt szenteste

24.hu
2025. 12. 24. 21:16

Két személygépjármű frontálisan ütközött szerda este a 47-es számú főút 212-es kilométerszelvényénél, Algyő térségében. A halálos kimenetelű baleset miatt teljes pályás útlezárás van érvényben – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n szerda este.

A tájékoztatás szerint a baleset következtében az egyik jármű utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az út balesettel érintett szakaszán tejes pályás útlezárás van érvényben. A rendőrök a forgalmat Algyő irányába terelik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Holtan találták otthonában a népszerű youtuber Adam the Woo-t
Videón, ahogy víznyelőbe borul egy lakóhajó Angliában
Meghan Markle a giccses kölcsönkonyhájában bizonygatja: ő a közel tökéletes amerikai háziasszony
Kiderült, mire a legbüszkébb Orbán Viktor az elmúlt 16 év kormányzásából
Balavány: Aki elfordul a kiszolgáltatott gyerekektől, kitaszítja Istent az életéből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik