Halálos baleset történt szenteste

Két személygépjármű frontálisan ütközött szerda este a 47-es számú főút 212-es kilométerszelvényénél, Algyő térségében. A halálos kimenetelű baleset miatt teljes pályás útlezárás van érvényben – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n szerda este.

A tájékoztatás szerint a baleset következtében az egyik jármű utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az út balesettel érintett szakaszán tejes pályás útlezárás van érvényben. A rendőrök a forgalmat Algyő irányába terelik.