Áder János megpróbál spórolni az állami villája havi félmilliós rezsijén

2024 januárja óta mostanáig összesen 780 millió forintot fordítottak a korábbi köztársaági elnökök, Schmitt Pál, Áder János, valamint Novák Katalin juttatásaira – írja szombati cikkében a hvg.hu.

Mint ismert, az összes korábbi államfő kérheti a havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjat, a neki dolgozó titkárság alkalmazását, az élethosszig tartó lakáshasználati jogot, de egyéb költségtérítést is. A portál szerint a legnagyobb tételt elnöki juttatásként és szociális hozzájárulásként fizették ki, erre 2024-ben 185 millió forintot fordítottak, míg az idén – a hvg.hu novemberi közérdekű adatigényléséig – 174 millió forintot.

Novák Katalinnak már nem utalják a havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjat, mivel a volt államfő októberben piaci munkát vállalt.

Továbbra is igényt tart viszont a titkárságára, amely – a bérek és egyéb juttatások miatt – tavaly 53 millió forintba került, az idén pedig 37 millió forintba.

Áder János esetében évente 77–80 millió forintba kerül a titkárság fenntartása (jelenleg négyen dolgoznak neki),

míg Schmitt Pál esetében 52–54 millió forintba (ő jelenleg három főt foglalkoztat az államon keresztül).

– írja a portál, amely emlékeztet: más juttatások is járnak, így például biztosítani kell a volt államfőknek életük végéig egy „megfelelő” ingatlant, amelynek a költségeit az állam fedezi – akkor is, ha saját ingatlanban élnek.

Áder János például az állam által biztosított ingatlant is igénybe veszi, amelyet 1,9 milliárd forintos értéken tartanak nyilván, és a rezsidíjai jelentősnek mondhatók: tavaly 6,6 millió forintot fizettek ki Áderék áram- és gázdíjára (azaz havi 550 ezer forintot), míg idén ennél kevesebbet, 3,4 millió forintot.

A hvg.hu rákérdezett, miért ilyen magas az ingatlan rezsiszámlája. Áder János a személyéhez köthető Kék Bolygó Alapítványon keresztül azt közölte a portállal:

a volt köztársasági elnökök ingatlanhasználatára vonatkozó jogszabályi rendelkezések 2000 óta változatlanok. A köztársasági elnökök jogállásáról szóló törvény alapján váltam jogosulttá, csakúgy mint Göncz Árpád, állami rezidencia használatára. Ugyanúgy, mint Göncz Árpád esetében, nekünk is az állam biztosítja az épület működtetési költségeit, amit minden lehetséges eszközzel igyekszünk mérsékelni. Bizonyára egyetért velem abban, hogy mind az ingatlanjuttatás, mind az ingatlanhasználat tekintetében azonos mércével érdemes mérni. Ebben önök eddig is élen jártak.

Novák Katalin az Országgyűlés Hivatalának kimutatása szerint nem igényelt lakást az államtól, és azt sem kezdeményezte, hogy fizessék a lakásának áram és gázdíját – írja a lap.