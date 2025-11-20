munkatiszteletdíjjuttatásnovák katalin
Belföld

Nem jár már a tiszteletdíj Novák Katalinnak

Fotó: Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 11. 20. 06:54
Fotó: Adrián Zoltán / 24.hu

A hazai, piacai szférában helyezkedett el Novák Katalin, ezért megszűnt az állami tiszteletdíja – adta hírül a Szabad Európa. A volt köztársasági elnök korábban havi bruttó 5,7 millió forintos juttatásban részesült az Országgyűlés Hivatalától. Autóhasználatát és titkárságát azonban részben továbbra is megtartotta, bár utóbbi teendőket három fő helyett már csak ketten látják el.

Novák a környezetéből származó információk szerint egy magyarországi vállalatnál helyezkedett el, de az egyelőre nem ismert, melyiknél. Emellett egy nemzetközi és egy általa alapított hazai civil szervezetnél is dolgozik már egy ideje. Utóbbiak után nincs járulékfizetési kötelezettsége itthon, ami arra utal, hogy azokat vagy önkéntes munkaként végzi, vagy külföldön adózik utána. Az említett nemzetközi szervezet egyébként az X-Y Worldwide, melyet Novák egy Stephen J. Shaw nevű demográfussal közösen alapított, és célja stratégiák kidolgozása a születésszám globális csökkenése ellen.

A köztársasági elnökről szóló törvény szerint egy volt államfő havi állami jövedelme automatikusan megszűnik, ha olyan munkát vállal, mellyel társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége lesz. Egyéb juttatásairól – autót és gépjárművezető, kiemelt egészségügyi ellátás, első osztályon történő utazás külföldre és évi 73 millió forintos adománykeret – azonban Novának le kell mondania, amit a kegyelmi botrányba belebukott egykori államfő nem tett meg. Ha szeretné, azokat akár élete végéig is megtarthatja.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Óriásit bukott a magyar állam azon a gyáron, amit előbb eladtak, majd háromszor megtámogatták milliárdokkal
Gáspár Győző: Se államtitkár, se miniszterelnök nem szeretnék lenni, van nekünk nagyon jó miniszterelnökünk
Olyat látott az űrben a James Webb teleszkóp, amire korábban még nem volt példa
Gyermekbántalmazás történhetett egy gödöllői óvodában, a meggyanúsított óvónő már nem dolgozik az intézményben
Óriásit bukott a magyar állam azon a gyáron, amit előbb eladtak, majd háromszor megtámogatták milliárdokkal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik