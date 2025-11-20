Nem jár már a tiszteletdíj Novák Katalinnak

A hazai, piacai szférában helyezkedett el Novák Katalin, ezért megszűnt az állami tiszteletdíja – adta hírül a Szabad Európa. A volt köztársasági elnök korábban havi bruttó 5,7 millió forintos juttatásban részesült az Országgyűlés Hivatalától. Autóhasználatát és titkárságát azonban részben továbbra is megtartotta, bár utóbbi teendőket három fő helyett már csak ketten látják el.

Novák a környezetéből származó információk szerint egy magyarországi vállalatnál helyezkedett el, de az egyelőre nem ismert, melyiknél. Emellett egy nemzetközi és egy általa alapított hazai civil szervezetnél is dolgozik már egy ideje. Utóbbiak után nincs járulékfizetési kötelezettsége itthon, ami arra utal, hogy azokat vagy önkéntes munkaként végzi, vagy külföldön adózik utána. Az említett nemzetközi szervezet egyébként az X-Y Worldwide, melyet Novák egy Stephen J. Shaw nevű demográfussal közösen alapított, és célja stratégiák kidolgozása a születésszám globális csökkenése ellen.

A köztársasági elnökről szóló törvény szerint egy volt államfő havi állami jövedelme automatikusan megszűnik, ha olyan munkát vállal, mellyel társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége lesz. Egyéb juttatásairól – autót és gépjárművezető, kiemelt egészségügyi ellátás, első osztályon történő utazás külföldre és évi 73 millió forintos adománykeret – azonban Novának le kell mondania, amit a kegyelmi botrányba belebukott egykori államfő nem tett meg. Ha szeretné, azokat akár élete végéig is megtarthatja.