Magyar Péter Lázár Jánosnak: Még ahhoz is gyáva vagy, hogy rendesen bocsánatot kérj?

Na, ide figyelj, te Lázár János! Egy valódi bocsánatkéréshez is gyáva vagy? Milyen rossz fogalmazásról, milyen félreértésről hadoválsz? – reagálta Magyar Péter Facebook-oldalán arra, hogy az építési és közlekedési miniszter pénteken kommentelt Strompová Viktória Facebook-videójához, miután egy vasi buszos fórumon leszlovákozta a Tisza Párt határon túl született képviselőjelöltjét. Lázár a videóhoz azt írta: „Önnek igaza van. Sajnálom a rossz fogalmazást.”

A Tisza Párt elnöke erre válaszul most úgy fogalmazott a posztjában:

Te egy felvidéki magyar honfitársunkat ország-világ előtt megaláztad magyarságában, nőiségében és most még ahhoz is gyáva vagy, hogy rendesen bocsánatot kérj?

Még egy esély

Magyar Péter üzent Lázárnak: „Kapsz még egy esélyt: holnap ott leszel Szegeden a milliárdokból szervezett gyűlöletrendezvényeteken, ahol igyekeztek majd buszoztatott emberekkel megtölteni a Pick Arénát.”Egyúttal jelezte, hogy Strompová Viktória is Szegeden lesz, a Tisza délután kettőkor kezdődő országjárásán.

Szedd össze a bátorságodat, gyere oda TEK-esek nélkül, nézz bele Viktória szemébe és mondd ki ezt az egyszerű mondatot: Hibáztam, bocsánat! A másik lehetőség, hogy haladéktalanul eltűnsz a közéletből!

– üzente a pártelnök a miniszternek.