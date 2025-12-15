Tárkányban december 14-én este egy kisbéri járőr egy rendszám nélküli autóra lett figyelmes, ezért megállította a sofőrt. Az intézkedés során kiderült, hogy a kocsit kivonták a forgalomból, és a sofőrt tíz hónapra eltiltották a járművezetéstől.

A rendőrök kábítószer-fogyasztásra is gyanakodtak, ezért előállították a 32 éves férfit a Kisbéri Rendőrkapitányságra, ahol a droggyorsteszt amfetamin, MDMA és THC összetevőre is pozitív lett, írja a police.hu.

A rendőrök házkutatást tartottak a férfi otthonában, ahonnan előkerült egy engedély és sorszám nélküli kínai puska egy lőszerrel.

A nyomozók járművezetés az eltiltás hatálya alatt és kábítószer birtoklása vétségével, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettével gyanúsították meg, valamint szabálysértési feljelentést is tettek ellene. L. Zsolt elismerte a bűncselekményeket, azonban részletes beismerő vallomást nem tett.