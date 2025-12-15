Kibertámadás érte a Rossmann egyik informatikai rendszerét

rossmannkibertámadás
A Rossmann egyik informatikai rendszerét kibertámadás érte, amelyet a vállalat rövid időn belül észlelt – közölte a cég hétfő reggel. Mint írták: az észlelést követően a Rossmann azonnal megkezdte az esemény kivizsgálását egy nemzetközi IT biztonsági szakértőkből álló csapat bevonásával.

Nem elérhető a webshop és a kuponközpont

A gyors és hatékony intézkedéseket a Rossmann német anyavállalatánál alkalmazott, az ilyen típusú incidensekre kidolgozott protokoll is támogatta. Ennek köszönhetően a vállalat azonnal meg tudta tenni a szükséges lépéseket a biztonsági esemény kezelésére.

A vásárlók adatainak védelme érdekében a Rossmann elővigyázatosságból bizonyos informatikai rendszereket ideiglenesen offline állapotba helyezett; ez egyes szolgáltatásokban okozhat kiesést vagy lassulást. Ennek következtében jelenleg nem elérhető a Rossmann webshopja, valamint az applikációban található kuponközpont sem.

Az üzletek nyitva tartanak

A vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a vállalat dolgozik a probléma mielőbbi elhárításán – írták. Hozzátették: a Rossmann üzletei változatlanul nyitva tartanak, a vásárlók ellátása biztosított.

