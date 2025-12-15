Újabb brutális, következmények nélkül maradt, gyermekek ellen elkövetett bűncselekményeket tárt fel a kormány számára készített hivatalos ombudsmani vizsgálatok alapján egy tegnap nyilvánosságra hozott 78 oldalas jelentés – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn délután a Facebookon egy videóüzenet mellett. Az ellenzéki vezető szerint a vizsgálat az orbáni gyermekvédelem 15 évéről ad lesújtó értékelést.

„A speciális gyermekotthonokban a gyermekek 40%-a érintett a prostitúció valamilyen formájával. Volt olyan otthon, ahol a dolgozók airsoft puskával lőttek a gyerekekre. Csípőfogóval bántalmazták őket és a nemi szervüket rugdosták” – állította a jelentésre hivatkozva Magyar Péter. Az elhangzottakat a 24.hu tárta fel 2020-ban egy oknyomozó riportban a kalocsai speciális gyermekotthonban.

Magyar Péter a videóban hosszan részletezte a 2013 és 2023 között készült különböző ombudsmani vizsgálatok eredményeit. Az elhangzottakból szó szerint idézzük:

„A szakdolgozók a gyermekprostitúció gyanúja esetén konkrét esetekben nem teljesítették a jelzési kötelezettségüket. Volt olyan otthon, ahol arról számoltak be, hogy a dolgozók bántalmazzák őket, ordibálnak, veréssel fenyegetik őket, néha ütik vagy megpofozzák őket. A gyermekotthonok nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel a gyermekprostitúcióval szembeni fellépéshez. Bűnszervezetek települnek a gyermekek prostitúciójára. Volt otthon, ahol a nevelők ételmegvonást alkalmaztak büntetésként, és volt, ahol a gyerekek nem kapták meg a zsebpénzüket. Az egyik esetben a zaklatott gyereket a nevelő hátulról a karjával szorító fogással fogta le. Dulakodtak, majd az arccal a földön fekvő gyereket a tarkójánál fogta le a nevelő. Több otthonból jelentették, hogy a dolgozók a gyerekeket rendszeresen bántalmazzák, megalázzák, felpofozzák. Volt, ahol kulcscsomóval és ököllel ütötték, rugdosták őket. És olyan is volt, hogy napokig alsóneműben tartottak egy gyereket, nem öltözhetett fel. Volt olyan otthon, ahol a dolgozók szexuális kapcsolatot létesítettek a neveltekkel. Több helyen a gyermekek szerint a nevelők éjszakánként rendszeresen alkoholt fogyasztanak. Egy 11 éves gyereket egy róla elnevezett bottal bántottak. Közben futtatták az udvaron, és padlót sikáltattak vele. Ugyanebben az otthonban a szökésből visszatérő gyerekeket rendszeresen megverték.”

Magyar Péter azt mondta: az ombudsman szerint a gyermekek szavahihetőek. A bántalmazások valószínűsíthetőek. Elmondása szerint az ombudsman munkatársai is látták a gyerekeken a sérüléseket, monoklikat, nyílt sebeket, foltokat.

Az ombudsman arra következtetett, hogy testi fenyítéssel oldottak meg pedagógiai helyzeteket. Értsd botokkal, éjszakai veréssel. Feljelentés nem történt

– fogalmazott az ellenzéki pártvezető, aki hangsúlyozta, hogy az általa idézett bántalmazások nem javítóintézetekben, hanem állami gondozottakat ellátó, állami gyermekvédelmi intézményekben történtek.

Magyar Péter a videó végén azt kérdezte: minek kell még kiderülnie, hogy Orbán Viktor vállalja a kormánya és az általa irányított hatóságok mulasztásáért és bűnrészességéért a politikai, erkölcsi és jogi felelősséget, illetve mikor szólal meg az ügyben vagy mond le Sulyok Tamás köztársasági elnök.

A pártvezető pénteken nyilvánosságra hozott egy, a kormány által eltitkolt, negyvenhét oldalas gyermekvédelmi jelentést, amely szintén brutális részleteket tartalmaz. A hétfőn közölt részletek több különböző ombudsmani jelentésből származnak.

2020-as riportunkat a kalocsai speciális gyermekotthonról itt lehet elolvasni: