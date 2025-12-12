Magyar Péter nyilvánosságra hozta a kormány által eltitkolt gyermekvédelmi jelentést

Magyar Péter péntek délután nyilvánosságra hozott egy gyermekvédelmi jelentést, amelyet állítása szerint a kormány 2021 óta titkol az állami gyermekvédelem alatt élő gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekről.

A dokumentum az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyik osztálya készítette.

Ez az eltitkolt dokumentum egy 47 oldalas vádirat az Orbán-kormány ellen, amelyet a kormányzat alsóbb szintjeiről juttattak el hozzám, mert nem tudták elviselni a kormány bűnrészességét és tétlenségét

– fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Milyen állításokat tartalmaz a dokumentum?

A 47 oldalas dokumentum szerint:

minden ötödik, állami gondozás alatt élő gyermeket bántalmaznak. Mint írják: „a gyermekvédelmi gyámok 3381 gyerek esetét jelezték, ami a szakellátásban élő gyermekpopuláció 21,5 százaléka, vagyis a gyermekek több mint ötödét érte valamilyen abúzus”.

A szexuális bántalmazási ügyek negyede soha nem jut el a hatóságokig.

A gyámok mindössze 10 százaléka mondta azt, hogy a rábízott gyerekek nem érintettek bántalmazásban.

A gyámok 38 százaléka tud legalább egy olyan gyerekről, akit a szakellátás ideje alatt szexuálisan bántalmaztak.

A gyámok 25 százaléka azt mondta: az elmúlt két évben egyetlen bántalmazási ügyben sem indult rendőrségi eljárás a környezetében.

A gyermekvédelmi felügyelet alatt élő gyermeknél a szexuális bántalmazás minden korosztályt érint, de a szakemberek tapasztalata szerint az a tendencia, hogy a gyermekek egyre fiatalabb korukra lesznek szexuális erőszak áldozatai. A gyermekek szexuális kizsákmányolása leginkább a serdülőkorra jellemző.

A gyermekek bántalmazásának sokszor nincs büntetőjogi következménye: a gyámok beszámolója szerint minden negyedik szexuális bántalmazási eset rejtve marad, és az eljárások jelentős részét bizonyítékok hiányára hivatkozva zárják le, nem emelnek vádat.

A dokumentumban szó esik arról is, sok esetben miért nem indít a rendőség nyomozást gyermekbántalmazási ügyekben, egy esetben például azért szüntették meg az eljárást, mert a bántalmazást „nevelési célzatúnak” minősítették. Emellett azzal kapcsolatban, milyen okok állhatnak annak hátterében, hogy

egyes esetekben nem jutott el vádemelésig, ilyen indoklások is szerepelnek:

„a bántalmazást (a gyermek elmondása szerint alkarral felszorította a falra és verbálisan megfenyegette) nem tartották elég súlyosnak”

„14 éves gyermekvédelmi gyámolt lánytól „kicsaltak” fotókat, amivel visszaéltek, de a rendőrség úgy ítélte meg, hogy ezek még beleférnek a mai társadalmi normába”

„a nyomozás végül »enyhe« mértékű bántalmazást állapított meg, az ügyészség nem tartotta megalapozottnak a vádemelést”.

Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a jelentésben nem javítóintézetekről van szó, „nem bűncselekményeket elkövető fiatalokról van szó, hanem a magyar állam gondozására bízott gyermekekről.”

A dokumentum szerint a kérdőív kitöltése önkéntes és anonim volt. 2021 októberében 676 gyermekvédelmi gyám dolgozott Magyarországon, ebből 507-en töltötték ki a kérdőívet, ez 75 százalékos válaszadási arányt jelent, így a kutatás reprezentatívnak tekinthető.

A teljes dokumentumot itt lehet elolvasni.

A jelentéssel kapcsolatban kerestük a Belügyminisztériumot és az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Hétvégi tüntetések

A Tisza Párt szombatra tüntetést szervez, melynek során a Deák Ferenc tértől a Sándor-palotáig vonulnak, hogy követeljék a kormány lemondását. Vasárnapra pedig Puzsér Róbert is tüntetést hirdetett meg, miután Juhász Péter politikai influenszer kedden hozott nyilvánosságra egy videót, amelyen az látszik, hogy Kovács-Buna Károly – akit több gyermekvédelmi intézetben pszichológusként alkalmaztak – egy feleltetés során kirángatja az intézet egyik lakóját a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd rátapos a földön fekvő fiatalra, és bele is rúg egyet. Kovács-Bunát azóta letartóztatták.

Juhász azóta egy újabb videót is nyilvánosságra hozott, ezen az látható, hogy egy férfi nevelő bottal a kezében megy oda egy a folyosón álldogáló gyerekhez, megfogja a fülénél és a tarkójánál, megrángatja, majd többször rákoppint a gyerek fejére, aztán továbbsétál.