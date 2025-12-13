szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságszőlő utcai javítóintézetverésgyermekvédelem
„Kérjük, ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket” – ezt kéri az Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Szőlő utcai videó után

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 12. 13. 16:47
Szajki Bálint / 24.hu

Nyílt levelet tett közzé a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Ebben ugyan nem írják le a Szőlő utcai intézmény nevét, vagy az utcát, de egyértelmű, hogy a közleményben a bántalmazó és agresszívan fellépő Szőlő utcai nevelőkre történik utalás.

Íme a szöveg:

Napjainkban a közvéleményt joggal foglalkoztatják azok az esetek, amelyek a médiában a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban jelentek meg egy-egy bűncselekményhez köthetően.

Ezekből az esetekből nem lehet a teljes gyermekvédelmi rendszer működésére általános következtetéseket levonni, hiszen az intézményekben dolgozó munkatársak elkötelezett és áldozatos munkát végeznek a rájuk bízott gyermekek biztonságáért és fejlődéséért.

Kérjük a társadalmat és a nyilvánosságot, hogy ne általánosítsanak néhány eset alapján és ezáltal ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, munkatársakat. Ez nem segíti sem azokat a gyermekeket, akik traumatizálva, sok problémával kerültek be a rendszerbe, sem azokat a szakembereket, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy számukra biztonságosabb, szeretetteljesebb és reménytelibb jövőt teremtsenek.

Tisztelettel kérjük, hogy a közbeszédben, a nyilvános fórumokon, média megjelenésekben kellő megértéssel és felelősségteljes tájékozódás igényével közelítsenek a gyermekvédelem kérdéseihez és kerüljék az általánosítást, rosszhír-keltést.

Közös felelősségünk az, hogy az elhivatott szakemberek továbbra is a gyermekvédelemben dolgozzanak, melynek egyik feltétele az, hogy más bűneiért ne nekik kelljen bűnhődniük.

