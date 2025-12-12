Így nőnek a fizetések a fővárosi cégeknél 2026-ban

2026-ban átlagosan bruttó 8,6 százalékos lesz a béremelés a fővárosi intézményeknél és cégeknél – közölte Karácsony Gergely pénteken reggel.

A főpolgármester szerint megszületett a bérmegállapodás a szakszervezetekkel, ennek végrehajtása már csak két dolgon múlik:

hogy a kormány betartsa az ígéretét és kifizesse a városnak azt, amivel tartozik,

valamint, hogy a közgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetést.

Az idei tervezett inflációnál várhatóan magasabb tényadat miatt 2026 második felében a bérmegtakarítás terhére a bértömeg további évi 0,6 százaléka kifizetésre kerül. A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése

– tette hozzá Karácsony Gergely.

„Budapest elkötelezett a dolgozóinak megbecsülésében, és ebből nem enged. Mert a biztonság és a tisztes bér jár azoknak, akik működtetik ezt a várost. A bérmegállapodás ezt az elkötelezettséget tükrözi. Teljes körű teljesítéséhez a város költségvetésének elfogadása szükséges és az, hogy jogszerűen tudjuk lezárni az idei pénzügyi évet, amihez viszont elengedhetetlen, hogy a kormány átutalja végre az adósságát Budapestnek” – figyelmeztetett rá főpolgármester.

Karácsony Gergely szerdán jelentette be, hogy a kormány kifizeti Budapest adósságát, összesen 20,8 milliárd forintot az év végéig. A főpolgármester csütörtökön azt jelentette be, hogy vádat emeltek ellene a Budapest Pride megszervezése miatt, miután a kormány sikertelen betiltási kísérlete mellett a valaha volt legnagyobb budapesti felvonulást tartották meg a nyáron Budapesten, kiállva a gyülekezési szabadság és a szexuális kisebbségek jogai mellett.