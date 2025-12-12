A nap legfontosabb hírei – 2025.12.12.

- Hivatalos Orbán Viktor nagy haditerve. A miniszterelnök szerint az Európai Unióban a mai döntéssel megszűnik a jogállamiság.
- Újabb belső videót tett közzé Juhász Péter a Szőlő utcai intézményből. Letartóztatták a pszichológusnőt, aki több gyermeket is bántalmazott a Szőlő utcában.
- Csángó gyerekeket segítő alapítvány kuratóriumi tagja az a pedofil pap, aki a Szőlő utcában is dolgozott.
- Magyar Péter nyilvánosságra hozta a kormány által eltitkolt gyermekvédelmi jelentést. Reagált is rá a Belügyminisztérium. A Tisza Párt elnöke szerint a tárca pedig ezzel Orbán Viktort buktatta le.
- Schmidt Máriáék nem titkolózhatnak tovább.
- Oltásellenes szülők és ügyvédjeik vegzálják a gödi gyermekorvosokat, egyikük kilátásba helyezte a felmondását
- Mit keresett Gáspár Evelin a moszkvai diplomáciai úton? Választ kaptunk a külügytől.
