Újabb belső videót tett közzé Juhász Péter a Szőlő utcai intézményből

Egy bottal fenyegeti az egyik fiatalkorú bentlakót egy férfi a Szőlő utcai intézményben – ez látható Juhász Péter elmondása szerint, azon a videón, amelyet pénteken tett közzé a Youtube-on.

A valószínűsíthetően egy biztonsági kamera által készített felvételen egy férfi nevelő bottal a kezében megy oda egy, a folyosón álldogáló gyerekhez, megfogja a fülénél és a tarkójánál, megrángatja, majd többször rákoppint a gyerek fejére, aztán továbbsétál. A háttérben egy másik dolgozó is látható.

Az előző felvételen egy fiatalt rugdosott a Szőlő utcai intézet megbízott igazgatója

Juhász Péter kedden hozott nyilvánosságra egy biztonságikamera-videót, amelyen az látható, hogy a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly egy feleltetés során kirángatja az intézet egyik növendékét a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd rátapos a földön fekvő fiatalra, és bele is rúg egyet.

Juhász egy másik részletet is közzétett, amelyen az látszik, hogy a férfi a földre visz, majd leszorít és megver egy fiatalt. Ezt többen – felnőttek is – nézik. Az Együtt egykori politikusa azt mondta, hogy a felvétel tíz évvel ezelőtt készült és fél éve van a rendőrség birtokában.

Rács mögött a megbízott igazgató

Kovács-Buna azután került az intézmény élére, hogy Juhász Péter Pált és az élettársát (az intézmény rendészeti vezetőjének helyettesét) májusban emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg. Letartóztatásukat a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg. Juhász Péter Pállal kapcsolatban több tanú is azt vallotta, hogy orális szexre vette rá őket, amikor gyerekként a Szőlő utcai javítóintézetben éltek.

Kovács-Buna azonban még a felvétel nyilvánosságra kerülését megelőzően, hétfőn lemondott a posztjáról, amit azzal indokolt, hogy „lejárató kampány” indult ellene. A megbízott igazgatót csütörtökön letartóztatták a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésének gyanújával, rajta kívül két másik férfi is ezzel gyanúsítanak.

A megbízott igazgató több gyermekvédelmi intézményben is pszichológusként dolgozott, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2021-ben Az erkölcsi fegyelmezetlenség problémája címmel írt szakdolgozatot.

Két tüntetés is lesz a hétvégén

Magyar Péter a napokban úgy fogalmazott: az, ami a Szőlő utcában történt „nem mulasztás, hiba vagy tévedés. Ez a magyar állam bűnrészessége a gyermekek elleni erőszakban”, míg Puzsér Róbert publicista kijelentette, hogy ez így nem mehet tovább.

A kormány elleni tiltakozásképpen mindketten tüntetést szerveznek: a Tisza elnöke december 13-án szombaton 15 órára hívja a Deák térre a tiltakozókat, majd onnan felsétálnak a Karmelita és a Sándor-palota elé a Budai Várba. Puzsér, illetve a Polgári Ellenállás december 14-én 16 órától tart néma tiltakozást Óbudán, a Szőlő utca 60-as szám alatt.

A videók nyilvánosságra kerülését követően a Fidesz azt kezdte el sulykolni, hogy a bántalmazott gyerekek bűnözők. A kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a Szőlő utcai javítóintézet „nem egy árvaház”, hanem „fiatalkorúak börtöne”, míg Budai Gyula fideszes képviselő arról írt, hogy Puzsér és Magyar „bűnelkövetőkért tüntet” a hétvégén.

A javítóintézetek nem börtönök

A megszólalások után vita alakult ki a kormány és szakértők között. Krámer Lili, a Magyar Helsinki Bizottság kriminológusa szerint Gulyás Gergely tévesen állította, hogy az intézmény fiatalkorúak börtöne, mivel a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszer részei, nem büntetés-végrehajtási intézmények. Ugyanakkor a kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva csütörtöktől a rendvédelmi szervek irányítása alá vonta az összes javítóintézetet.

A Magyar Kriminológiai Társaság állásfoglalásában hangsúlyozta: a javítóintézetek célja a nevelés és társadalmi beilleszkedés, nem a büntetés, ezért a rendőri jelenlét hosszú távon nem megoldás. Szakmai vizsgálatot, független kontrollt, gyermekvédelmi ombudsman létrehozását és megfelelő számú képzett szakember alkalmazását sürgetik. A társaság felajánlja szakértelmét a rendszer megújításához.

A fentiek mellett pénteken arról is írtunk, hogy rács mögött karácsonyozhat a pszichológusnő, aki több gyermeket is bántalmazott a Szőlő utcában, illetve, hogy a több egykori dolgozó szerint volt börtönőrök is dolgoztak az intézetben, ahol elviselhetetlen volt a légkör.