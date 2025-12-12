Magyar Péter: A Belügyminisztérium maga buktatta le Orbán Viktort

A Belügyminisztérium az imént elismerte, hogy az Orbánék által 2021 óta eltitkolt 47 oldalas jelentés valódi és hogy az abban szereplő több mint 3000 súlyos gyermekbántalmazásról pontos tudomása volt a kormánynak – írta Magyar Péter Facebook-oldalán péntek este, miután a Belügyminisztérium reagált a Tisza Párt elnöke által korábban közzétett gyermekvédelmi jelentésre.

A Magyar által publikált dokumentumot az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyik osztálya készítette még 2021-ben, és kiderül belőle többek közt, hogy Magyarországon minden ötödik, állami gondozás alatt élő gyermeket bántalmaznak.

A Belügyminisztérium a jelentés nyilvánosságra hozatala után közleményt adott ki, a tárca egyebek mellett jelezte, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére. Hozzátették: „a hatóság tapasztalatait, jelzéseit folyamatosan beépítjük a gyermekvédelmi rendszerbe, a törvényalkotásba”.

Több hónapos hazugság

Magyar a Belügyminisztériumra reagálva azt írta:

Orbán Viktor több hónapja azt hazudja a magyarok szemébe, hogy a gyermekvédelem megfelelően működik, az állam a rábízott gyerekekkel tisztességesen bánik és megfelelő körülmények között, megfelelően felkészített emberek felügyelete mellett élnek. A Belügyminisztérium maga buktatta le Orbán Viktort.

A Tisza Párt elnöke végül jelezte: „Várjuk a miniszterelnök és a teljes kormány lemondását!”