Oltásellenes szülők és ügyvédjeik vegzálják a gödi gyermekorvosokat, egyikük kilátásba helyezte a felmondását

Több szülő is ügyvéddel megtámogatva oltásmentesítési eljárást kezdeményezett az utóbbi időben Gödön, hogy kiskorú gyerekeik mentesüljenek a kötelező oltások alól. Az eljárások nagy adminisztratív és lelki terhet rónak a gyermekorvosokra. Odáig fajult a helyzet, hogy a két praktizáló gyermekorvos közül az egyik kilátásba helyezte, hogy január 1-jével felmond.

A helyzetre tekintettel szombaton szolidaritási sétát szerveznek a városban az oltásellenesek által vegzált gyermekorvosok és védőnők támogatására.

Az akció szervezője Göd egyik háziorvosa, Elor Judit, aki lapunknak elmondta, hogy jól ismeri a felmondását fontolgató gyermekorvost, aki elfáradt a kötelező oltásokkal kapcsolatos jogi és kommunikációs hercehurcában, az oltásellenes szülőkkel folytatott harcban.