Reagált a Belügyminisztérium a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentésre

Magyar Péter szorult helyzetében ma annyit bizonyított, hogy a gyermekvédelmi hatóságok és a szakemberek teszik a dolgukat – írta a Belügyminisztérium péntek délutáni közleményében.

A tárca arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke korábban nyilvánosságra hozott egy gyermekvédelmi jelentést, amely még 2021-ben készült, és olyan súlyos állításokat tartalmaz, mint hogy minden ötödik, állami gondozás alatt élő gyermeket bántalmaznak.

A kormány hozta létre

A Belügyminisztérium azt írta: az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére.

A hatóság tapasztalatait, jelzéseit folyamatosan beépítjük a gyermekvédelmi rendszerbe, a törvényalkotásba

– tették hozzá, jelezve: a dokumentumot 2022-ben megküldték a szakszolgálatok vezetőinek, hogy munkájukat segítse. Hangsúlyozták: a 2018 óta bevezetett bántalmazáskivizsgálási módszertan szigorú és egyértelmű eljárást ír elő minden intézmény részére. Ez alapján 3428 feljelentést tettek gyermekbántalmazási gyanú miatt gyermekvédelmi intézmények – ismertették.

A hatóságok eljárnak

A minisztérium kiemelte, amint bármely gyermekvédelmi intézményben felmerül a gyanú, a hatóságok eljárnak. Ennek is az eredménye, hogy a börtönben lévő pedofilok száma 81-ről 700 fölé emelkedett – írták.

Kitértek a Szőlő utcai javítóintézetre is, erről azt írták: „Az ügyet a hatóságok feltárják. A nyomozás zajlik, letartóztatások és kihallgatások történnek”. Hozzátették: a volt igazgató már „rács mögött van”, és minden cinkos felelősségre lesz vonva.