Rács mögött karácsonyozhat a pszichológusnő, aki több gyermeket is bántalmazott a Szőlő utcában

Rács mögött karácsonyozhat az a pszichológusnő is, akit azzal gyanúsítanak, hogy több fiatalt is bántalmazott a Szőlő utcai javítóintézetben. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy az ügyészség rendelje el a később nevelőként is dolgozó nő letartóztatását.

Ez azt jelenti, hogy a volt igazgató Juhász Péter Pálon, és élettársán, valamint a volt intézményvezető után kinevezett megbízott igazgatón, Kovács-Buna Károlyon és – a hozzá hasonlóan szintén gyerekeket bántalmazó – rendészeken kívül már a hatodik gyanúsított kerülhet rács mögé. A bútorok és bizonyítékok eltüntetésével gyanúsított ügyintéző megúszta a letartóztatást, ő négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került.

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a nyomozó ügyészség újabb dolgozót gyanúsított meg az elmúlt napokban végzett akciója során.

A gyanúsítás szerint a pár éve pszichológusként, majd nevelőként foglalkoztatott nő több alkalommal is bántalmazta az intézményben letartóztatásban lévő fiatalkorúakat. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett.

– közölte az ügyészség.

Az ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá könnyű testi sértés vétségével is meggyanúsította a nőt.

Mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást, továbbá szabadságvesztéssel járó újabb bűncselekményt követne el, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el letartóztatását. A kényszerintézkedések tárgyában a nyomozási bíró a mai napon dönt.

A két hónapja ügyészségi hatáskörben folyó nyomozásban eddig hét gyanúsított van. A volt intézményvezető Juhász Péter Pál és élettársa, valamint a volt megbízott igazgató Kovács-Buna Károly, és két rendész letartóztatásban, az ügyintéző pedig bűnügyi felügyeletben van.

A Szőlő utcai javítóintézetben történtekről készült cikkeinket ide kattintva olvashatja el.