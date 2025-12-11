Újabb tanú a Szőlő utcából: Az igazgató takarodó után többször is molesztált

Egy újabb videót tett közzé Dobrev Klára DK-elnök, amin egy Szőlő utcai gondozott fiatal beszélt arról, hogy mi történt vele a javító intézetben. Ő maga azért került be az állami gondozási rendszerbe, mert a szülei meghaltak, 14 évesen lett a Szőlő utcai intézmény lakója.

„Sanyargatással kezdődtek az első hónapjaim, elnyomtak, köcsög voltam úgymond. Mindent csak engedélyre lehetett csinálni, nem lehetett önálló gondolatod, teljesen elszeparáltak a külvilágtól. Ha panaszod volt, nem tudtad kidobni a postaládába, mert kivették. A nevelők mindig az igazgatónak adtak igazat, akkor is, ha nem neki volt igaza” – idézte fel az intézet sajátos légkörét.

Fizikálisan is bántották, ha kifejezte nemtetszését. „Pofon vágták az embert, felnyomták a falra, levágták az ágyról, úgy hogy nyekkentem. A rendész fülön vágott, hogy bedurrant a dobhártyám, de nem vittek ki orvoshoz” – hozott példát az őt ért bántalmazásokra.

Dobrev megkérdezte, hogy milyen ember volt az akkori igazgató, Juhász Péter Pál.

Nyálas, sunyi. Egy pedofil köcsög volt

– szakadt ki a fiúból. Utána elmondta, hogyan molesztálta őt magát. „Takarodó után kivitt a konyhába valamilyen ürüggyel, és ott lesz.pott” – mondta ki nagy nehezen, állítása szerint 4-5-ször fordult ez elő, és ezt elmondta már az ügyészségen is.

Szerinte a vezetők is tisztában voltak vele, hogy miket művelt Juhász Péter Pál.

„Nem lehet elmondani, ami ott volt” – foglalta össze azt a poklot, amiben része volt a többi társával együtt.