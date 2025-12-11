Rács mögé kerülhet Kovács-Buna Károly és az a két volt rendész, akik gyerekeket vertek a Szőlő utcai javítóintézetben

Rács mögé kerülhet Kovács-Buna Károly volt megbízott igazgató és az a két volt rendész, akiket azzal gyanúsítanak, hogy bántalmazták a fiatalkorú növendékeket a Szőlő utcai javítóintézetben. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy a bíróság rendelje el mindhárom őrizetbe vett férfi letartóztatását.

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a nyomozó főügyészség három férfit gyanúsított meg az elmúlt napokban a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével.

Bár az ügyészség mai közleménye nem említ neveket és titulusokat, a korábban közöltek alapján kikövetkeztethető, hogy egyikük a volt megbízott igazgató, aki beleverte egy fiú fejét a padba, majd kirángatta onnan, és rá is taposott a földön fekvő fiatalra. A másik kettő gyanúsított pedig az a két, korábban rendészként dolgozó férfi, akik ablakkilinccsel verték a növendékek fejét a gyanúsítás szerint.

Az ügyészség tájékoztatása szerint ezek a cselekmények közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettének, valamint kiskorú veszélyeztetése bűntettének minősülnek, amely bűncselekményeket a törvény külön-külön egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. A rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett.

Abban az esetben, amikor a bántalmazásra azért került sor, hogy a letartóztatott elhallgassa a sérelmeit, a megalapozott gyanú tárgyát képezte az aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntette is. A bántalmazáson túlmenően a közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás bűntette is a terhére róható annak a gyanúsítottnak, aki akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségre vonását. A gyanú szerint a férfi tudomással bírt arról, hogy az igazgató több személynek tényleges munkavégzés nélkül fizetett ki munkabért, ennek ellenére elmulasztotta jelentéstételi kötelezettségét.

– közölte az ügyészség.

Mivel tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, továbbá közülük ketten szabadságvesztéssel járó újabb bűncselekményeket követnének el, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el mindhármuk letartóztatását. A kényszerintézkedések tárgyában a nyomozási bíró a mai napon dönt.

Az ügynek jelenleg hét terheltje van. A Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatóját, Juhász Péter Pált, valamint élettársát májusban tartóztatták le emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt. Ezenkívül Juhászt többrendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével, majd százmilliós pénzmosással is meggyanúsították.

Pár nappal ezelőtt pedig bűnügyi felügyeletbe került az az ügyintézőként dolgozó nő is, akit azzal gyanúsítanak, hogy bútorokat és bizonyítékokat tüntetett el a Szőlő utcai javítóintézetből. A napokban őrizetbe vett Kovács-Bunán és a két rendészen kívül őrizetbe vettek egy negyedik személyt is, az ő kényszerintézkedéséről később várható döntés.

A Szőlő utcai javítóintézetben történtekről készült cikkeinket ide kattintva olvashatja el.