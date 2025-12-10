Trolin felejtette a pénzzel teli hátizsákját egy drogkereskedő, már nem először járt így Károly

Őrizetbe vették a rendőrök azt a 63 éves férfit, aki trolin felejtette a pénzzel és droggal teli hátizsákját a nyáron. A BRFK tájékoztatása szerint közel félmillió forint, valamint különféle kábítószergyanús anyagok voltak a trolin hagyott táskában.

Több mint 20 gramm pszilocin-, illetve pszilocibintartalmú gomba, 34 simítózáras tasakban összesen 87 gramm marihuána, 17 tasakban kiporciózott amfetamin, 32 és fél MDMA-tabletta, valamint 12 tasaknyi kokain volt a hátizsákban összesen, grammonként porciózva. A budapesti rendőrök lefoglalták a talált hátizsákot és az abban talált drogokat.

A kamerafelvételek alapján azonosították a táska tulajdonosát, a 63 éves H. Károlyt, akit december 8-án egy erzsébetvárosi lakásban fogtak el. Az ingatlanban kutatást tartottak, melynek során a rendőrök bruttó 300 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint simítózáras nejlontasakokba porciózva bruttó 19 gramm fehér port és fehér zselés anyagot találtak, továbbá 3 digitális mérleget és nagyobb mennyiségben nejlontasakokat is lefoglaltak.

Az idős férfi az adatok alapján nemcsak árulta a drogot, a kábítószergyorsteszt eredménye alapján kokaint és amfetamint fogyasztott. Az előzetes szakértői vélemény alapján a lefoglalt zselés anyag amfetaminnak minősül.

A drogkereskedelemmel gyanúsított H. Károlyt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Kiderült a 63 éves férfiról, hogy nem először felejtette csomagját a trolin, tavaly szintén emiatt került a zuglói rendőrök látókörébe. Akkor 20 alufólia-pakett növényi törmelékkel teli táskát hagyott el. Abban az ügyben a nyomozók kábítószer birtoklása bűntettével gyanúsították meg, a szervezetében pedig kokaint és amfetamint mutattak ki a vizsgálatok.