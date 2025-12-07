Hadházy szerint kamu volt a nyomozás, amit 9 év után zárt le a rendőrség egy uniós pénzes ügyben

Hadházy Ákos független képviselő vasárnapi Facebook posztjában arról írt, hogy a „magukat komplett idiótának tettető rendőrök” kilenc éves nyomozás után lezárták egy kamunak tűnő, uniós pénzből finanszírozott képzési program vizsgálatát.

Hadházy azt írta, hogy a 2015-ös projekt „egy mocskos adventi sztori”, amit erősen kamunak tűnő nyomozás követett. Az ügyben a képviselő tett feljelentést.

Az EU-s pénzeket elosztó Széchenyi Programiroda munkatársainak 2015-ös év adventi hétvégéin „tartottak” papíron napi tízórás továbbképzéseket. A téma eredetileg „európai uniós ismeretek” lett volna, ami Hadházy szerint „önmagában is vicc egy ilyen hivatalban”. A projektre a DFT csoport kapott megbízást. Hadházy szerint gyakorlatban a támogatásnál meghatározott témát is megváltoztatták.

Hadházy a szerinte nyilvánvaló csalás miatt 2016-ban fordult a hatóságokhoz. A rendőrség 2020-ban egyszer már le akarta zárni az ügyet, de akkor az ügyészség további nyomozást rendelt el, így az ügyet csak most zárták le végleg. Eredmény nélkül. Az indoklás a politikus szerint egyszer jogi szemináriumok témája lesz majd.

Kinyomozták, hogy olyanok is aláírták a jelenléti íveket, akik nem vettek részt az úgynevezett képzésen, csakhogy „mivel volt, aki azt vallotta, hogy ott volt, ezért inkább széttárták a kezüket, és azt mondták, hogy lehet, hogy mégis volt tanfolyam”. Arra, hogy akkor ebben az esetben tulajdonképpen okirathamisítás történt, nem tértek ki.

A rendőrségi határozatban az is szerepel, hogy az úgynevezett tanfolyamok tematikája egészen más volt, mint amire az uniós pénzt adta magának az iroda. Csakhogy mivel néhányan azt vallották, hogy „volt valami EU-s tematika is”, a nyomozók ismét csak széttárták a kezüket.

A rendőrségi határozat, akárcsak a részvételről, a tematikáról is azt írja, hogy ellentmondásosak a vallomások:

„a tréningek témájára vonatkozóan is ellentmondásosak a tanúvallomások, miszerint kommunikációs, csapatépítő és önfejlesztő jellegű volt a képzés, azonban annak ténye, hogy az oktatások a pályázat céljától eltérő tárgykörben kerültek megtartásra, szintén nem volt teljes mértékben megállapítható, ugyanis az előírt tematikában szereplő ismeretek részben átadásra kerültek, többen úgy nyilatkoztak, hogy az európai unióval kapcsolatos volt a képzés témája.

Hadházy a posztját azzal zárja, hogy a határozatot elküldi az OLAF-nak, az Európai Csaláselleni Hivatalnak, mivel „őket nem csak a korrupt eset, hanem a nyomozások elszabotálása is érdekelni szokta”.