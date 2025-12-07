Fahusánggal rabolt egy férfi Dorogon, elfogatóparancsot adtak ki ellene

Egy dorogi rablás elkövetőjét keresi a rendőrség, írja a police.hu. A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi péntek este 11 óra körüli a Dorog, Rákóczi utcában található üresen álló telep egyik irodaépületében az ott lévő sértettől pénzt követelt, akit egy fahusánggal meg is ütött.

A tettes elvette a sértett pénzét, mobiltelefonját, cigarettáját, majd elmenekült.

A jelenlegi információk szerint a bűncselekményt a 24 éves Budai Tamás követte el, ellene elfogatóparancsot adtak ki.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.