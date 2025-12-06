Szoros lett a 2022-es EP-választás eredménye Bács-Kiskun vármegyében

Nem véletlen, hogy Kecskemét a harmadik vidéki helyszín, ahol háborúellenes gyűlést tartanak. A 2024-es Európai parlamenti választáson Bács-Kiskun vármegyében nagyon szoros lett az eredmény: A Fidesz 18 374 szavazattal és 38,90 százalékkal éppen megelőzte a Tiszát, aki 17 817 szavazatot, azaz 37,72 százalékot szerzett itt.