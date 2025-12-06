Kövér László elmondta, szerinte ki az igazi NER-lovag

A Patrióta nevű jobboldali Youtube-csatornának adott interjút Kövér László. A beszélgetés fókuszában a háború, Brüsszel és a jövő évi választások álltak, ám egy ponton az Országgyűlés elnöke váratlanul bedobta a NER-lovag kifejezést:

Magyar Péter a Fidesz sokat emlegetett NER-lovagjainak egyik tipikus példája, mert az igazi NER-lovag az Magyar Péter, aki mindenféle teljesítmény nélkül próbált meg anyagi hasznot húzni abból, hogy éppen a jó oldalon állónak mutatta magát.

Fideszes politikusok nem nagyon szokták használni a NER-lovag kifejezést, hiszen azt a köznyelv leginkább olyan, a kormánypárthoz közeli vállalkozókra használja, akik e szoros kapcsolatnak köszönhetik a meggazdagodásukat.

A többesszám ellenére Kövér egyelőre további NER-lovagokat nem nevezett meg, ehelyett arról beszélt, hogy Magyar Pétert az hozhatta felszínre, hogy a világban a demokratikus politikai működési módozatok teljesen átalakulnak az internetes kommunikáció megjelenésével, ez pedig alááshatja a demokrácia erkölcsi talapzatát.

Tehát amikor egy-két szavas, tőmondatos üzengetéssé válik a politika, akkor az előbb-utóbb nem tud más lenni, mint szidalmaknak az egymásba fonódó láncolata

– fogalmazott.

Gyurcsány Ferenc is szóba került, Kövér szerint „azt a gyűlöletpotenciált, amit most Magyar Péter manipulál a saját személyes bosszúja érdekében, meg a politikai megbízóinak a javára, azt Gyurcsány Ferenc halmozta össze”.