Belföld

Mellbe vágta a jegyvizsgáló nőt a vonaton egy utas, mert nem tudott érvényes menetjegyet bemutatni

admin Rugli Tamás
2025. 12. 06. 14:16

Rátámadt a jegyvizsgálóra csütörtökön egy 23 éves külföldi állampolgár, aki a Keleti pályaudvaron szállt fel a vonatra, de érvényes jegy nem volt nála.

A rendőrség közleménye nem tér ki arra, hogy az elkövető milyen állampolgárságú és nemű volt. Mint írják, a személy a Keleti pályaudvaron szállt vonatra december 4-én délután. A tatabányai megállóhely előtt a jegyellenőr felszólította, hogy mutassa be menetjegyét, ám mivel nem volt nála érvényes jegy,

az utas mellbe vágta a kalauzt, aki az ütéstől a fülke ajtajának esett. Ezt követően két kézzel belökte a jegyvizsgáló nőt a fülkébe.

Az alkalmazott értesítette a rendőröket, akik elfogták az elkövetőt, majd előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra. A megtámadott kalauz könnyebben sérült meg.

A tatabányai nyomozók közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a külföldi polgárt, majd őrizetbe vették.

