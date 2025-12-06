dunaújvároscsőtörés
Belföld

Súlyos csőtörés okozott vízhiányt Dunaújvárosban

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 12. 06. 15:23
Adrián Zoltán / 24.hu

Szombat délelőtt súlyos csőtörés okozott kiterjedt vízhiányt Dunaújváros több városrészében és a környező településeken.

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. tájékoztatása szerint a Martinovics úti Nagy Víztorony lábánál hibásodott meg egy DN400-as acél töltővezeték, ami miatt jelentős mennyiségű víz folyt el a rendszerből a hajnali órákban.

A meghibásodás az alábbi területeket érintette:

  • Technikum városrész
  • Béke városrész
  • Római városrész
  • Sándorháza és Pálhalma településrészek
  • Nagyvenyim község

Az ellátási problémák miatt egy időre a Szent Pantaleon Kórház is víz nélkül maradt.

A szolgáltató még délelőtt megkezdte az ideiglenes vízellátás biztosítását: Dunaújvárosban összesen hét, a környéken pedig további kettő ivóvíztartályt helyeztek ki, melyeket folyamatosan töltenek körjáratos rendszerben.

A szolgáltató 13:55-kor arról adott tájékoztatást, hogy a sérült vezetékszakasz javítása befejeződött, az újraindítás folyamatban van.

A vízszolgáltatás várhatóan két órán belül helyreáll, azonban nyomásingadozásra még néhány napig számítani lehet.

A szakemberek azt javasolják, hogy a felhasználók a víz visszatérése után tisztítsák ki a csaptelepek szűrőit, mivel a rendszer átmosása miatt átmeneti zavarosság előfordulhat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bűnügyi felügyeletbe került a Szőlő utcai javítóintézet ügyintézője, négy hónapig a lakását sem hagyhatja el
Nagy Ervin: Belarusz előszobájában élünk
Éjfél előtt csapódott egymásba négy autó az M44-en
Lenyelte a tojást, aminek nem volt sárgája – letartóztatták a férfit
Magyar Péter átnevezné a vármegyéket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik