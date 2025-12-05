emberöléstúlélteöngyilkosság
Túlélte feleségével közösen elkövetett öngyilkosságát, öt év fegyházat kapott a volt egyetemi tanár

RTL Híradó
24.hu
2025. 12. 05. 20:00
RTL Híradó

Öt év fegyházra ítélték azt az idős budapesti férfit, aki 2023 augusztusában öngyilkosságot követett el a feleségével közösen, de ő életbe maradt – tudósított az esetről az RTL Híradó.  A rendőrség letartóztatta a férfit, és a nyomozás során kiderült, ő és a felesége is több betegségben szenvedett, a 79 éves asszonynak nagy fájdalmai voltak.

Meg akartak halni, búcsúlevelet is írtak, amelyet mind a ketten aláírtak. A nő nem merte a pengét használni, ezért a férje segített neki, majd egy késsel szívtájékon is megszúrta a feleségét és magát is. Két nappal később találtak rájuk.

A volt egyetemi tanár ellen emberölés miatt emeltek vádat. A védelem szerint azonban öngyilkosságban való közreműködés miatt bűnös a férfi, ami kisebb büntetést jelentene.

A bíró kiemelte, hogy a férfit akár húsz év börtönre is ítélhették volna, de az enyhítő körülmények miatt a lehető legenyhébb büntetést kapta.

Az ítélet nem jogerős.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Olvasói sztorik