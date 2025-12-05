bgehankó balázskulturális és innovációs minisztervita
Belföld

Kiabálásig fajult a vita Hankó Balázs és egy diák között a BGE-n

Mohos Márton / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 12. 05. 07:11
Mohos Márton / 24.hu

Vitába keveredett egy egyetemi hallgató és Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerdán a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen (BGE) az Index beszámolója szerint. Hankó a Kérdezd a Minisztert! elnevezésű „egyetemi roadshow” keretei között látogatott az egyetemi kampuszra, és a lap szerint már „az első kérdező első kérdésénél érezhető volt” a feszültség, miután az egyik diák irányított beszélgetésnek nevezte a rendezvényt, és kifogásolta, hogy amíg a BGE-n minden eseményt legalább egy héttel – vagy pár nappal – korábban meghirdetnek, ezt mindössze az esemény napján, éjjel 1 óra után küldték ki e-mailen. Hankó erre úgy reagált, már érti, hogy miért csak páran jöttek el a beszélgetésre, majd hozzátette, hogy ő a nyílt vita híve és napokkal ezelőtt visszaigazolta az eseményt. Az értesítések elmaradásáért szerinte tehát valószínűleg „házon belül kell keresni a felelőst.”

A lap szerint a diák „kerek perec azt állította, hogy a miniszter hazudik és nem hiszi el, amit mond”, és magyarázatképpen hozzátette, hogy „elég csak megnézni a pártot.” A hallgató – mint írták – állami befektetésekről érdeklődött volna, de a miniszter kijavította, hogy az nem befektetés, hanem finanszírozás, ezeket pedig a hallgatónak szerinte nem kellene összekevernie.

A diák kifogásolta a BGE épületének felújítása kialakított körülményeket, mire Hankó elmondta, hogy elmúlt években 600 milliárd forintnyi fejlesztés volt a magyar felsőoktatásban, a tervekben pedig még 1300 milliárd szerepel. A kollégiumokról azt mondta, hogy a fővárosi egyetemek közös megegyezése alapján a Diákváros fejlesztése lehet a legjobb megoldás, amely 12 500 és 18 ezer közötti férőhelyet biztosít majd, ha elkészül – három éven belül. De addig is újítanak fel kollégiumokat, ez a munka nem áll meg. A miniszter egy ponton a lap szerint kezet nyújtott volna a hallgatónak, de a kérdező elutasította ezt, mondván:

Bocsánat, most vitázunk, ne vicceljük el, kérem .

A diák a beszámoló szerint a Fideszre utalva kifogásolta,, hogy „a párt a saját embereit ülteti a kuratóriumokba, mint például Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) miniszterét”.  (Guller Zoltán a BGE-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke – a szerk.) Hankó erre jelezte, hogy Guller nem miniszter, csak elnök.

A miniszter arról beszélt: a lényeg, hogy a kuratóriumoknak olyan vezetője és tagjai legyenek, akik porfilba vágóan az adott területeknek vezetői, kiemelkedő személyiségei. Éppen ezért, mivel a BGE gazdaság, gazdálkodás és turizmus területen bocsátja ki a legtöbb diákot, így Guller Zoltán teljesen ésszerű, racionális választás. A hallgató szerint azonban pont ezért, mert az MTÜ a kormányhoz kapcsolódik és a vezetője ül a kuratórium elnöki székében, ezért „nincs Erasmus, ezért nem jönnek be a források, ezt kifogásolják a jogállamiságnál Európában.”

Hankó vitatta ezt, szerinte az EU-ban a felsőoktatás szervezése a nemzetállamok hatásköre, vagyis érvelése szerint az Erasmus forrásokat az unió jogellenesen vonta meg Hankó szerint, majd hozzátette, hogy olyan érzése van, mintha épp az Európai Néppárt egyik emberével beszélgetne, „vagy a szocialisták egyik képviselőjével”, amikor a diák többször a korrupciót és a források ellopását hozta fel.

Az Erasmus kapcsán az Európai Bizottság azt állítja, hogy te elloptad a pénzt

– mondta a miniszter a diáknak az Index szerint. A diák ezt hazugságnak nevezte, és válaszában arról beszélt, hogy azt állítja, hogy „önök lopták el a pénzt.” Itt már a lap szerint Hankó is felemelte a hangját és kikérte magának, hogy hazugsággal vádolják. Azzal támasztotta alá érvelését, hogy amint a Horizon, úgy az Erasmus forrás is közvetlenül a diákhoz, a kutatóhoz kerül, tehát se rektorokon, se vezetőkön nem megy keresztül a támogatás, így tehát a diák, aki azt állítja, hogy lopások miatt nem jönnek a források, az azt állítja, hogy maguk a diákok lopnak.

A diák a lap szerint itt „megunta a hazugságokat” és elmondta, hogy „pár millió forintért én is ki tudok állni hazudozni”, majd felállt és elhagyta a termet.

A miniszter az incidensről csütörtökön a közösségi médiában emlékezett meg. A diákról azt írta:

Erősen kezdett, látszott provokálni jött. Már az első téma kapcsán egyértelművé tette, hogy nem hiszi el, amit mondok. De összecsaptunk az egyetemek finanszírozásával, állapotával a kuratóriumi tagokkal és az Erasmus+ üggyel kapcsolatban is

Hankó a diákkal kialakult vitát egyoldalúnak nevezte, mondván, hogy az általa „elmondott tényekre, sosem érkezett valós cáfolat, inkább indulatreakció”.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
100 ezer forintot kapnak karácsonyra egy borsodi falu lakói
Ezek a hatos lottó december 4-ei nyerőszámai
Női orgazmus: misztérium vagy befektetés?
Odalépett a zebrán eleső és felállni képtelen emberhez egy nő, és elvette tőle a pénzét
Sebestyén József halála: az ukránok lezárták a nyomozást, a magyarok nem
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik