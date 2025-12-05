Kiabálásig fajult a vita Hankó Balázs és egy diák között a BGE-n

Vitába keveredett egy egyetemi hallgató és Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerdán a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen (BGE) az Index beszámolója szerint. Hankó a Kérdezd a Minisztert! elnevezésű „egyetemi roadshow” keretei között látogatott az egyetemi kampuszra, és a lap szerint már „az első kérdező első kérdésénél érezhető volt” a feszültség, miután az egyik diák irányított beszélgetésnek nevezte a rendezvényt, és kifogásolta, hogy amíg a BGE-n minden eseményt legalább egy héttel – vagy pár nappal – korábban meghirdetnek, ezt mindössze az esemény napján, éjjel 1 óra után küldték ki e-mailen. Hankó erre úgy reagált, már érti, hogy miért csak páran jöttek el a beszélgetésre, majd hozzátette, hogy ő a nyílt vita híve és napokkal ezelőtt visszaigazolta az eseményt. Az értesítések elmaradásáért szerinte tehát valószínűleg „házon belül kell keresni a felelőst.”

A lap szerint a diák „kerek perec azt állította, hogy a miniszter hazudik és nem hiszi el, amit mond”, és magyarázatképpen hozzátette, hogy „elég csak megnézni a pártot.” A hallgató – mint írták – állami befektetésekről érdeklődött volna, de a miniszter kijavította, hogy az nem befektetés, hanem finanszírozás, ezeket pedig a hallgatónak szerinte nem kellene összekevernie.

A diák kifogásolta a BGE épületének felújítása kialakított körülményeket, mire Hankó elmondta, hogy elmúlt években 600 milliárd forintnyi fejlesztés volt a magyar felsőoktatásban, a tervekben pedig még 1300 milliárd szerepel. A kollégiumokról azt mondta, hogy a fővárosi egyetemek közös megegyezése alapján a Diákváros fejlesztése lehet a legjobb megoldás, amely 12 500 és 18 ezer közötti férőhelyet biztosít majd, ha elkészül – három éven belül. De addig is újítanak fel kollégiumokat, ez a munka nem áll meg. A miniszter egy ponton a lap szerint kezet nyújtott volna a hallgatónak, de a kérdező elutasította ezt, mondván:

Bocsánat, most vitázunk, ne vicceljük el, kérem .

A diák a beszámoló szerint a Fideszre utalva kifogásolta,, hogy „a párt a saját embereit ülteti a kuratóriumokba, mint például Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) miniszterét”. (Guller Zoltán a BGE-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke – a szerk.) Hankó erre jelezte, hogy Guller nem miniszter, csak elnök.

A miniszter arról beszélt: a lényeg, hogy a kuratóriumoknak olyan vezetője és tagjai legyenek, akik porfilba vágóan az adott területeknek vezetői, kiemelkedő személyiségei. Éppen ezért, mivel a BGE gazdaság, gazdálkodás és turizmus területen bocsátja ki a legtöbb diákot, így Guller Zoltán teljesen ésszerű, racionális választás. A hallgató szerint azonban pont ezért, mert az MTÜ a kormányhoz kapcsolódik és a vezetője ül a kuratórium elnöki székében, ezért „nincs Erasmus, ezért nem jönnek be a források, ezt kifogásolják a jogállamiságnál Európában.”

Hankó vitatta ezt, szerinte az EU-ban a felsőoktatás szervezése a nemzetállamok hatásköre, vagyis érvelése szerint az Erasmus forrásokat az unió jogellenesen vonta meg Hankó szerint, majd hozzátette, hogy olyan érzése van, mintha épp az Európai Néppárt egyik emberével beszélgetne, „vagy a szocialisták egyik képviselőjével”, amikor a diák többször a korrupciót és a források ellopását hozta fel.

Az Erasmus kapcsán az Európai Bizottság azt állítja, hogy te elloptad a pénzt

– mondta a miniszter a diáknak az Index szerint. A diák ezt hazugságnak nevezte, és válaszában arról beszélt, hogy azt állítja, hogy „önök lopták el a pénzt.” Itt már a lap szerint Hankó is felemelte a hangját és kikérte magának, hogy hazugsággal vádolják. Azzal támasztotta alá érvelését, hogy amint a Horizon, úgy az Erasmus forrás is közvetlenül a diákhoz, a kutatóhoz kerül, tehát se rektorokon, se vezetőkön nem megy keresztül a támogatás, így tehát a diák, aki azt állítja, hogy lopások miatt nem jönnek a források, az azt állítja, hogy maguk a diákok lopnak.

A diák a lap szerint itt „megunta a hazugságokat” és elmondta, hogy „pár millió forintért én is ki tudok állni hazudozni”, majd felállt és elhagyta a termet.

A miniszter az incidensről csütörtökön a közösségi médiában emlékezett meg. A diákról azt írta:

Erősen kezdett, látszott provokálni jött. Már az első téma kapcsán egyértelművé tette, hogy nem hiszi el, amit mondok. De összecsaptunk az egyetemek finanszírozásával, állapotával a kuratóriumi tagokkal és az Erasmus+ üggyel kapcsolatban is

Hankó a diákkal kialakult vitát egyoldalúnak nevezte, mondván, hogy az általa „elmondott tényekre, sosem érkezett valós cáfolat, inkább indulatreakció”.