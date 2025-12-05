21 Kutatóközpont: Hat százalékkal többen gondolják, hogy jobban járnának anyagilag a Tisza győzelmével

A 21 Kutatóközpont negyedszerre publikált közösségi finanszírozásból kutatást, ahol a támogatók is javasolhattak témákat. Novemberben ezekre kérdeztek rá:

ki fogja megnyerni a választást?

ki fogja megnyerni a választást a válaszadó választókerületében?

kinek a győzelmével járna jobban anyagilag a válaszadó a saját megítélése szerint?

végül, a magyar labdarugó- válogatott vereségei és győzelmei mennyiben tekinthetőek a kormány kudarcának és érdemének a válaszadók szerint?

Megosztottak a válaszadók azzal kapcsolatban, hogy kit látnak esélyesnek a jövő évi választások során: 35 százalék szerint a Fidesz, 33 százalék szerint a Tisza fog nyerni. Az októberi mérésben mindkét nagypárt győzelmére 1-1 százalékponttal számítottak kevesebben, és 2 százalékponttal mondták többen, hogy nem tudják eldönteni. Tehát lényegében változatlanok az arányok, annak ellenére, hogy a teljes mintában picit csökkent a különbség a két nagypárt között, írja a kutatóközpont.

Az egyéni választókerületek kapcsán nagyobb a különbség: a válaszadók 36 százaléka szerint a kormánypárti, 28 százalékuk szerint a Tiszás jelölt fog nyerni saját választókerületében. Ebben a kérdésben mérsékeltebb az önbizalma a Fidesz és a Tisza szavazóinak is az előző kérdéshez képest: a Fidesz szavazóinak 76, a Tiszáénak 70 százaléka gondolja azt, hogy kedvenc pártjának jelöltje fog nyerni a saját választókerületében.

A választás szempontjából döntő jelentőségű lesz, hogy mit gondolnak a szavazók, ők személy szerint anyagilag melyik oldal győzelmével járnak jobban, írják. Első ránézésre a Tiszának bíztató lehet, hogy 6 százalékponttal többen gondolják, hogy vele jobban járnak anyagilag, mint amennyien a kormánypártról, ráadásul még a pártnélküliek között is van egy enyhe fölénye Magyar Péter pártjának. Ugyanakkor az összesített előnye nem kis részben olyanoktól származik, akik nem voksolnának rá egyelőre, főleg kispárti szavazóktól, a saját támogatóinak 15 százaléka pedig bizonytalan ebben a kérdésben.

A foci a választóközönség jelentős részét nem érdekli, minden harmadik válaszadó nem kívánt, vagy nem tudott véleményt formálni erről. A győzelmet a válaszadók nagy többsége nem tekinti a kormány érdemének (51 százalék gondolta így, és mindössze 14 százalék kötötte a kormányhoz a sikert). A vereségnél is a relatív többség (41 százalék) úgy látta, hogy az nem a kormány kudarca, ugyanakkor 25 százalék szerint mégis az, tehát itt kiegyenlítettebb volt az arány.