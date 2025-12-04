Kiugrott az erkélyéről egy 10. osztályos fiú Tokajban

Kiugrott az erkélyéről egy 10.-es fiú Tokajban, írja a Boon.hu. Értesüléseink szerint a családi házuk erkélyéről kiugró 16 év körüli fiatal olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy nem merült fel idegenkezűség gyanúja, és a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.