Kiugrott az erkélyéről egy 10. osztályos fiú Tokajban

admin Kolontár Krisztián
2025. 12. 04. 12:53

Kiugrott az erkélyéről egy 10.-es fiú Tokajban, írja a Boon.hu. Értesüléseink szerint a családi házuk erkélyéről kiugró 16 év körüli fiatal olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy nem merült fel idegenkezűség gyanúja, és a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

