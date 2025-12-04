Orbán Viktor hírcsatornát indított a Facebookon

Tegnap este elindult Orbán Viktor hírcsatornája a Facebookon.

Hahó facebookosok! Elindult a személyes hírcsatornám, ahol egyenesen tőlem, első kézből, sőt, innen az asztalom mögül, a kormány boszorkánykonyhájának üstjei mellől értesülhettek az ország sorsát érintő legfontosabb fejleményekről, időnként azok hátteréről is, egyenesen Viktortól. Iratkozzatok fel, költözzetek ide be hozzám, ne maradjatok le semmiről!

– hangzik el a rövid köszöntő videóban.

Az újonnan elindult hírcsatornán csak Orbán Viktor tud üzeneteket küldeni, kommentelni nem lehet, csak a videókra reagálni.