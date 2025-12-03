Dezodorral felfegyverkezett nő és anyja balhézott egy nyugdíjas férfival egy parkolóhelyért – videón a nem mindennapi eset

Két nő balhézott egy nyugdíjas férfival egy parkolóhelyért hétvégén az egyik tatabányai mélygarázsban. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mindkét autós ugyanazt a parkolóhelyet nézte ki magának.

A rendőrség által közzétett videón látszik, hogy a férfi kiengedett egy autót a helyről, az indexével pedig jelezte, hogy oda akar beállni. Amint azonban felszabadult a hely, egy nő bevágott elé, és elfoglalta az üres parkolót.

A 69 éves férfi számonkérte ezt a nőn, aki ezt finoman szólva sem nézte jó szemmel, és a vita hevében egy dezodoros spray-vel többször is arcon fújta a másik sofőrt.. A nyugdíjas ezután inkább hátat fordított, és beült a járművébe. Idegességében azonban nem tolatni kezdett, hanem nekihajtott a 32 éves nő autójának, és koccantak.

Ezt már a nő anyósülésen helyet foglaló édesanyja sem hagyta szó nélkül. Ütni kezdte a férfi autóját, és letörte a visszapillantó tükrét. A járőrök a helyszínen elfogták G. Gabriellát és Sz. Petrát, majd előállították őket.

A tatabányai nyomozók garázdaság vétségével gyanúsították meg a két nőt. A 49 éves, idősebb asszony beismerte és megbánta tettét, míg 32 éves lánya tagadta a terhére rót bűncselekményt.