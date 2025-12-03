Tantárgy lehet a mesterséges intelligencia

Célul tűzte ki a kormány, hogy a tavaszi félévtől iskolai tantárgy legyen a mesterséges intelligencia (MI) minden szakképző intézményben – mondta Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter.

A döntés csaknem 40.000 szakképzésben tanuló diákot érinthet.

Az MTI-ben megjelent közlemény szerint a tárcavezető azután nyilatkozott így, hogy szerdán ellátogatott egy budapesti szakképző intézménybe, ahol már ősszel bevezették a mesterségesintelligencia-oktatást.

Hatvan szakképző iskola közül a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum volt az egyik olyan intézmény, ahol ilyen pilotprogram indult ebben az évben. A miniszter közölte, hogy novemberben közel száz tanárt képeztek ki az MI oktatására.

Egyelőre konkrétumokat nem közölt a szóban forgó minisztérium. Miután csak a szakiskolákról beszéltek, azt nem tudni, hogy a célkitűzés a jövőben érintheti-e a gimnáziumokat is. Az sem tisztázott, hogy heti órarendi bontásban vagy egy tömbösített rendszerben vezetik majd az MI-oktatását. Arról sincs pontos információ, hogy kötelező vagy fakultatív lesz-e a tantárgy.

A mesterséges intelligencia már egy ideje a kormányzati érdeklődés homlokterében van: Orbán Viktor 2025 februárjában kinevezte Palkovics Lászlót mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosnak, valamint megbízta egy magyarországi MI-stratégia kidolgozásával. Novemberben pedig egy olyan MI-vel foglalkozó rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amely felszólította a minisztereket, hogy jelöljenek ki Mesterséges Intelligencia Biztosokat a minisztériumokban.