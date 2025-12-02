Vádat emeltek a fonói ámokfutó ellen, aki két embert vert agyon

A Somogy Vármegyei Főügyészség több ember sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a harmincas éveiben járó fonói férfival szemben, aki ámokfutása során két sértettet megölt, míg egy idős férfit súlyosan megsebesített a Kaposvár környéki településen – közölték kedden.

A vádirat lényege szerint a drogfüggőségben, és ehhez társuló mentális zavarokban szenvedő férfi 2025 márciusában fonói otthonában hallucinálni kezdett és azt képzelte, hogy az egyik rokonát elrabolták és őt pedig meg fogják támadni, ezért magához vett egy nagyobb akácfa botot és azzal a falu központjába ment.

A vádlott itt találkozott egy idős asszonnyal, aki éppen a művelődési házból a buszmegálló felé haladt amikor a férfi rátámadt, és legalább négyszer nagy erővel fejbe ütötte. A történteket látta egy ott lakó nő, aki rákiabált a vádlottra, mire a férfi a bottal a kezében szaladni kezdett a szemtanú felé.

A kiabálásra felfigyelt a művelődési házból szintén hazafelé tartó idős férfi is, aki megpróbálta lecsillapítani a vádlottat. Az elkövető többször nagy erővel a sértett feje irányába ütött, melyek a földre került idős férfi védekezésként maga elé emelt kezét és lábát érték. A sértettet végül a szemtanú férje mentette meg, akinek a fellépésére a vádlott rövid időre meghátrált, ez idő alatt pedig a sértettet be tudták menekíteni az udvarukba.

Folytatta a tombolást a támadó

A vádlott ezután a csemegebolt bezárt ajtaját berúgta, majd az eladóra támadt. Az elkövető a nőt a bottal olyan erővel bántalmazta, hogy az áldozat a helyszínen életét veszítette.

A férfi eltette a bolt 200 ezer forintot meghaladó bevételét és a sértett autójának az indítókulcsát, majd Siófok felé menekült, miközben több rendőrjárőr üldözte. A férfi Siófokon balesetet szenvedett a gépkocsival, ahol a rendőrök végül elfogták.

Az elsőként megtámadott idős asszony néhány nappal a kórházba szállítása után elhunyt. Az idős férfi esetében életveszélyes sérülés is kialakulhatott volna.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a nyomozás során mindvégig letartóztatásban lévő férfival szemben életfogytig tartó, fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt azzal, hogy a bíróság a férfit a feltételes szabadság lehetőségéből zárja ki.